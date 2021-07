Lina Tejeiro recuerda su operación de extracción de biopolímeros

Diferentes integrantes de la farándula nacional se han visto afectadas luego de que se les inyectarán biopolímeros para aumentar el tamaño de sus glúteos o diferentes partes de su cuerpo.



Entre el listado se encuentra la influenciadora Yina Calderón, la presentadora colombiana Jessica Cediel, la DJ Marcela Reyes y la actriz Lina Tejeiro, quien es recordada por muchos colombianos por haber representado a ‘Sammy’ en la exitosa producción audiovisual ‘Padres e hijos’.



Estoy segura de que a mí me pasó para ayudar a muchas niñas, muchas mujeres que pasaron por la misma situación o que en algún momento pensaron en inyectarse algo FACEBOOK

Precisamente durante el fin de semana la actriz compartió con sus seguidores, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, que hace un año estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida tras pasar por el quirófano para que le retiraran este material sintético.



“Hoy hace un año, exactamente, yo estaba en cirugía. Se acuerdan que me encontraron biopolímeros en los glúteos, bueno... Hoy cumplo un año exacto de haber hecho el retiro y de decir, ¡Ay que bien!, ya estoy bien, ya no tengo nada extraño en mi cuerpo, ya pasé esa página”, dijo Lina a sus fanáticos.



Seguido a ello, comentó que en la actualidad ve el pasado como un aprendizaje, a pesar de lo angustiante que fue enterarse de que, sin su autorización, le había inyectado este elemento que aumentaba la prominencia de sus gluteos.



“Hoy en día miro hacia atrás y digo: ‘Bueno. Qué lindo lo que viví y estoy agradecida por eso.’ ¡Hoy en día!.. El año pasado estaba que me arrancaba el pelo y me decía: ‘¿por qué a mí?’”, expreso la artista que ha participado en producciones como ‘La ley del corazón’ y en películas como ‘Chichipatos’ - disponible en Netflix-.

En el sentido mensaje publicó también algunas imágenes de los momentos previos de la cirugía y de su difícil proceso de curación. Según reveló, duró un mes y 10 días para poder reactivar sus rutinas de ejercicio.



“Lo importante es que cuando nos pasan cosas que no queremos, que no son tan chéveres, el consejo no es preguntarse por qué, sino para qué. Yo estoy segura de que a mí me pasó para ayudar a muchas niñas, muchas mujeres que pasaron por la misma situación o que en algún momento pensaron en inyectarse algo”, reflexionó Tejeiro.



