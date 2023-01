Lina Tejeiro es una de las actrices e influencer más reconocidas en Colombia por su trabajo en producciones como La Vuelta Al Mundo, La Ley del Corazón y Padres e hijos. Sus pasadas relaciones, además, también la han hecho reconocida.



Sin embargo, el pasado 12 de enero, mencionó que tenía que ser intervenida nuevamente debido a que los biopolímeros que se inyectó en los glúteos hace un tiempo, aún no han podido ser completamente retirados de su cuerpo.

“Dos años después de mi primera extracción de biopolímeros, me vuelven a hacer reacción los biopolímeros, pero ahora los que tengo en zona sacro lumbar. Entro nuevamente a cirugía y con toda la fe puesta en Dios de que, tal vez, esta sea una de las últimas cirugías de biopolímeros. Emocionalmente, obviamente, esto me ha afectado muchísimo, porque yo creía que no iba a volver a tener ningún síntoma y que mi salud no se iba a ver afectada, pero no fue así”, mencionó la actriz en su cuenta de Instagram.



Estuvo en recuperación, pero reapareció con una de sus mascotas en sus brazos. Además dejó ver que por uno de los costados de su ropa se ve el drenaje que le dejaron para que la herida expulse la sustancia.



Tejeiro también sufrió baja en sus defensas, amigdalitis, dolor en sus piernas y también en la parte baja de la espalda.

Tejeiro viajó incluso hasta Caracas para apoyar a su amiga en concierto. Foto: Instagram @linatejeiro

Cabe mencionar que la actriz presenta síntomas desde mitad del año pasado, pero no pudo ser operada en noviembre por una fuerte gripa. Por lo que tuvo que ser nuevamente programada para el pasado 13 de enero.



Sus seguidores le desearon pronta recuperación.



