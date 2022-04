La influenciadora Aida Victoria Merlano causó conmoción en redes sociales por su extravagante fiesta de cumpleaños. Aunque la barranquillera nació un 22 de abril, decidió realizar la gran celebración un día antes en Medellín.



Entre los famosos que asistieron al evento se encuentran Karen Sevillano, Lina Tejeiro, Yenny Saldarriaga, Yina Calderón, Lina Arroyave y Paola Usme, entre otros.

Merlano ya había manifestado en días anteriores que este cumpleaños iba a ser de "otro nivel" y que sus invitados debían estar dispuestos a emborracharse: "Si usted está tomando antibióticos, suspenda. Usted verá con qué se emborracha... guaro, tequila, whisky, pero eso sí, hasta el último trago se bebe", afirmó.



La cumpleañera se presentó al evento con un look de cabello rojo y un vestido plateado con transparencias. Por su parte, el salón del evento estaba lleno de rosas, botellas de Whiskey y varios pasteles.



Según se muestra en los videos recopilados por los asistentes, el festejo estuvo lleno de lujos, música, licor e, incluso, algunos inconvenientes. El humor también estuvo presente. Y uno de los divertidos momentos de la noche lo protagonizaron la actriz Lina Tejeiro y el influenciador conocido como 'El mundo de Juancho'.



El joven publicó un video en el que se escucha a Tejeiro pedirle un beso: "Bésame rápido que 'la Yise' (actual pareja del influenciador) no está viendo. Bésame por favor", le dice la actriz.



Mientras tanto, el joven mira hacia otro lado y califica la situación como una “prueba del Señor".



"Ayer me enfrenté a la prueba más grande que me ha mandado el señor para demostrar mi fidelidad", se lee en la publicación que compartió el creador de contenidos en su cuenta de Instagram. Y agrega: "1.2 segundos más y caigo".



Horas después, 'El mundo de Juancho' y 'la Yise' reaccionaron a la situación mediante historias de Instagram. Él le pregunta a su pareja su opinión por no haber besado a Tejeiro.



"Qué desperdicio de tiempo. Para qué vives en este mundo. Te odio", le reprocha la joven. Y agrega: "¿Tú crees que yo no la hubiese besado, chico?" Ante el reclamo, el joven se ríe.



