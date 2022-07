Lina Tejeiro es una de las personalidades más seguidas de la farándula colombiana. En redes sociales suele interactuar con sus seguidores y contar algunos detalles de su vida.



En su canal de Youtube, publica constantemente videos sobre sus intereses, problemas personales, anécdotas y chistes. En esta ocasión Lina quiso mostrar una parte de ella desconocida para sus fanáticos.



Desde que protagonizó la película ‘Un Rabón con Corazón’, le tomó el gusto a la práctica de ‘pole dance’, un tipo de actividad física que se realiza con un poste o barra. La mujer ha estado tomando clases y demostró su rápido aprendizaje.



“Estamos aquí porque me ha pasado muchas veces, bueno, me pasaba porque ya no, que me invitaban a lugares a citas románticas, me han llevado a la habitación y hay de esto y yo no tengo ni idea de qué hacer, aunque ahora sé que hacer...entonces me enamoré de este deporte y de este arte”, manifestó Tejeiro.



En la grabación la actriz aparece con otra mujer, quien ha sido su profesora los últimos meses. Juntas hicieron algunas de las poses básicas.



Las dos empezaron a hablar un poco sobre los orígenes del deporte, la estigmatización y la historia detrás del ‘pole dance’. Según lo que contaron, el baile lleva siglos siendo importante en algunas culturas orientales.



“Con el Pole Dance logré explorar mi sensualidad y toda esa feminidad que muchas veces nos apaga la sociedad o que nosotras mismas reprimimos porque nos miran mucho o porque nos morbosean mucho, o porque no me enseñaron a ser sexy, entonces uno prefiere esconder esa parte y con esto del Pole Dance yo siento que lo reviví”, expresó la actriz.



Finalmente, Tejeiro no dejó de lado la sensualidad propia de algunos bailes y mostró cuáles serían las posiciones más sensuales de este deporte. La práctica exige de un gran físico y fuerza por lo que también es un ejercicio ideal para tonificar.



La relación con Juan Duque

Por estos días Lina Tejeiro, ha estado en la mayoría de titulares de farándula por culpa de su nuevo noviazgo con Juan José Duque. El cantante paisa y la actriz ya confirmaron en redes sociales el romance.



Lo que para muchos empezó como bromas y chistes de redes, terminó siendo una realidad. Incluso Tejeiro ya le habría presentado a su familia a su nuevo novio. Su mamá Vibiana Tejeiro, aclaró que solo quiere que su hija sea feliz.



Hace unos días, Duque estuvo acompañando a Lina a un almuerzo familiar en la casa de unos parientes de ella a las afueras de Bogotá. En redes sociales publicaron fotos y videos del momento.

