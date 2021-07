'Me gastaba el sueldo': Lina Tejeiro confiesa que mantuvo a dos exnovios

La actriz colombiana Lina Tejeiro, de 29 años, confesó a través de sus historias de Instagram que en un momento de su vida hizo 'locuras por amor'. Sin mencionar ningún nombre, aseguró que llegó a mantener económicamente a dos de sus exparejas.



Su confesión se dio luego de que la Dj e influenciadora Marcela Reyes hablara de lo que piensa acerca de distintos integrantes de la farándula nacional a través de una dinámica de 'Preguntas y respuestas' en sus historias de Instagram.



(Lea también: Lina Tejeiro confiesa que ha sido 'tóxica' en sus relaciones amorosas).

Sí me gastaba el sueldo con él, lo mantenía y nos mantenía a él y a mí FACEBOOK

TWITTER

“Es trabajadora, dadora, una mujer fuerte, pero a la vez súper noble cuando se enamora. Ustedes la vieran cómo entrega su corazón, literal a mí me tocó ver cómo entregaba el sueldo por un amor que tuvo”, dijo Marcela acerca de Tejeiro.



Ante estas declaraciones, los seguidores de la famosa, conocida por interpretar a 'Sammy' en la telenovela 'Padres e hijos', le pidieron más detalles. Una de las internautas le preguntó: 'Cuenta como es que le entregabas el sueldo a un inservible poca cosa'.



Ante esto, la actriz contestó: “No entregaba el sueldo literal, pero sí me gastaba el sueldo con él, lo mantenía y nos mantenía a él y a mí… y no aprendí, con esa no fue suficiente y después mantuve a otro y ahí ya dije no más”.



(Le puede interesar: Lina Tejeiro muestra en redes sociales su lujosa casa).

A pesar de que nadie mencionó nombres, en redes sociales usuarios han especulado que se trata de los actores Carlos Torres y Sebastián Vega, dos de los primeros amores de Tejeiro.



Con este último comenzó un noviazgo cuando tenía 16 años. “Me fui a vivir con él y cuando terminamos me dio una tusa tan brava que viajé a Argentina para olvidarlo”, confesó en junio en una transmisión 'en vivo' para la casa cultural 'La Morada'.



Otro de sus noviazgos famosos fue con el cantante Andy Rivera, de 26 años, de quien también se refirió Marcela Reyes, indicando que "es extremadamente dulce, a todo el mundo trata de flechito, es como muy humilde, es muy amoroso, es lo que puedo percibir”.



Los artistas terminaron su relación en 2018. De acuerdo a lo que ha dicho Tejeiro, la ruptura se dio por diferencias entre ambos. A su vez, ha indicado que tiene la certeza de que su historia de amor con él ha llegado a su fin, pues “seguramente se aburrió, seguramente soy muy tóxica”.



“Ya he gastado todos los recursos. Ya lo he llamado, le he escrito por Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. He usado todas las aplicaciones para comunicarme con él y no hay respuesta”, dijo en el espacio ya citado, confesando que en distintas ocasiones ha querido arreglar las cosas con el cantante de música urbana.



(Siga leyendo: Lina Tejeiro y su tentación para abrir una cuenta en OnlyFans).



Tendencias EL TIEMPO