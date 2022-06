Los más de 1.4 millones de seguidores que tiene Lina Tejeiro en Twitter quedaron pensativos por un polémico trino que publicó la actriz el pasado martes 21 de junio. Según se puede leer en los comentarios de varios internautas, probablemente sería una indirecta para su exnovio el reguetonero y cantante de música popular Andy Rivera.



La intérprete que encarnó a 'Samantha' en 'Padres e hijos' es muy activa en sus redes sociales, por lo que la controversial publicación logró replicarse en distintos portales de entretenimiento que empezaron a especular sobre las intenciones del mismo.

"Donde te presuman con orgullo, ahí es, No donde te escondan como gallina robada", dice el tweet, que ya cuenta con más de 17 mil ‘Me gusta’, 3 mil retweets y 177 de comentarios.



Cabe resaltar, que estas declaraciones se hacen en el marco de otra polémica que se suscitó el pasado 16 de junio, cuando subió un video para su canal de Youtube, donde se le veía conversando con su representante, Claudia Serrato, sobre algunas personalidades del mundo del entretenimiento nacional, entre ellos, Andy Rivera. En la charla pudo mencionar que aún siente un gran cariño por el músico y que mantuvo un vinculo con él hasta principios de 2022, una explicación que para sus fanáticos refuerza las especulaciones sobre el trino.

‘Nosotros estuvimos juntos hasta marzo de este año’

Ella pudo afirmar que la relación con el artista se había acabado hace poco y que agradece por algunas enseñanzas que el cantante le había inculcado en su vida profesional y personal.

La actriz aseguró que siente un cariño especial por Andy Rivera, pero ya no está enamorada. Foto: Instagram: @linatejeiro

“Ay juepucha (...) Yo a él solo tengo que darle las gracias por el papel que asumió en esta novela. Fue un gran maestro, lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona importante en mi vida, pero es una página que hay que pasar, que hay que soltar”, señaló.



La celebridad agregó que: “Realmente hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo de este año intentado, remando tratando de reconstruir", a lo que Serrato contestó: “Si eran los tenis de Andrés”, haciendo referencia a los rumores que salieron a la luz que acusaba a los famosos de estar juntos en Miami.



“Sí queríamos escribir una historia con un final feliz, pero pues a veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla pues no lo fuerces. Cuesta entenderlo, pero para recibir hay que soltar y soltar no significa perder”, concluyó Tejeiro.



Tejeiro y Rivera fueron una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo en Colombia, pues mantuvieron una relación amorosa por nueve años hasta que "concluyó en malos términos" a finales de 2019.

