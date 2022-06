Lina Tejeira ha sido tendencia en redes sociales los últimos días luego de que se conociera que intentó volver con su expareja. Los artistas han sido famosos por las idas y venidas de su relación.



En un video compartido por la misma Lina en su canal de Youtube, la actriz reveló esta información a sus fanáticos. La grabación hizo parte de una dinámica en la que le mostraban fotos de personas y Tejeiro decía qué pensaba de cada una.



Cuando llegó el momento de su famoso exnovio, la actriz no dudó en aclarar los rumores. Aseguró que el cariño permanece intacto entre los dos y que aunque han intentado volver en muchas ocasiones, ya no están juntos.



La confesión encendió las redes sociales, donde muchos fanáticos ya sospechaban desde hace unos meses que la pareja se había dado otra oportunidad.



Tras el escándalo entre los seguidores de ambos, Lina usó su cuenta de Twitter para explicar que aunque todavía habla de Andy Rivera, eso no significa que sienta dolor por la ruptura.



La aclaración

Los rumores y comentarios de los últimos días llegaron a los oídos de Lina Tejeiro que quiso especificar a sus seguidores que se encuentra bien. Además, la actriz pidió que vean su entrevista antes de juzgar lo que allí dijo.



“Esa gente que no ha visto mi entrevista, pero asume que hablar de un ex con madurez es seguir entusado qué les pasa? ¿Todo bien en casa? Normalicemos hablar de un ex con madurez y vaya a terapia para que puedan hablar de los suyos sin dolor” escribió en su cuenta de Twitter.



El comentario no se quedó allí. Minutos después una usuaria de la red social, le respondió a Lina que debería ir a terapia para superar la ruptura amorosa. A la actriz no le gustó la contestación y le replicó que no entendió ni la entrevista, ni el punto de su trino anterior.

Esa gente que no ha visto mi entrevista pero asume que hablar de un ex con madurez es seguir entusado que les pasa? Todo bien en casa?

Normalícenos hablar de un ex con madurez y vaya a terapia para que puedan hablar de los suyos sin dolor. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) June 18, 2022

