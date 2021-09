Lina Tejeiro le confiesa a sus seguidores que se orinó en su carro

La actriz Lina Tejeiro, reconocida por su papel de ‘Sammy’ en ‘Padres e hijos’ y sus personajes en otras importantes producciones como ‘La ley del Corazón’ y ‘Los Graduados’, contó en las últimas horas a sus seguidores en Instagram, con quienes tiene una estrecha relación, que tuvo un pequeño incidente dentro de su vehículo mientras que se dirigía a su gimnasio en la mañana del viernes.



(Le puede interesar: Mateo Carvajal tilda a Lina Tejeiro de 'marimacha' y ella le responde).

Mediante las historias de su perfil, Lina comentó que durante el trayecto empezó a sentir un impulso fuerte por orinar, pues antes de salir de su casa tomó medio litro de agua, un pre entreno y un batido.



Esto, sumado a los trancones de la ciudad, le produjeron la necesidad de ir al baño. Pero no logró encontrar un lugar para estacionar su auto y bajar a conseguir un sanitario.



(Además: Elizabeth Loaiza promueve ley para prohibir los biopolímeros).



“Dios mío, en ese momento se me empezaron a encharcar los ojos, me dolía la vejiga, me empezó a doler la espalda, pero o sea en serio una orinada brutal, desde la 170 la empecé a sentir”, contó.



Por lo anterior, la reconocida actriz tuvo que hacer sus necesidades dentro del carro en un parqueadero en el que suele dejar su auto para ir al gimnasio a entrenar.



Para fortuna de Lina, uno de los termos que llevaba dentro del vehículo estaba desocupado, por lo que esperó el momento adecuado en el que no pasara nadie y pudiera sentarse encima del envase y orinar.



(Leer más: Andy Rivera lloró mientras cantaba ‘Alguien más’ en pleno concierto).



“(...)Yo solo miraba para todos lados y cuando por fin pude, me pregunté ¿ahora dónde me orino? Ya tenía el chichí ahí y se me estaban escurriendo las lágrimas, entonces llegué y estacioné el carro, me empeloté, destapé un tarro de los que llevaba, me senté encima y pues mirando que no pasara gente, llené todo el tarro”, comentó la actriz.



Una cuenta de instagram que se dedica a ‘seguirle la pista’ a los famosos publicó la recopilación de videos en los que ella cuenta todo lo sucedido.

Tras la anécdota, a Lina le llovieron algunas críticas, pero también algunas cuentas se sumaron en apoyo argumentando que es una situación normal y es algo que a cualquiera le puede suceder. Incluso hubo quienes se sinceraron y contaron anécdotas similares.



(También le puede interesar: ‘Estoy feliz y enamorada’: Lina Tejeiro presentó en redes a su 'nuevo amor').





“Por lo menos ella se orinó en el carro... Yo una vez me oriné en una moto. Es que unas ganas de orinar son horribles. Eso no se aguanta”, “Sí me pasó y lo hice en una bolsa”, “Somos seres humanos, a todos nos pasa”. Comentaron algunos usuarios en la publicación de Instagram.

Más noticias:

¿Tiene una ’mala relación’ con Lina Tejeiro? Esto dijo Sebastián Vega

‘Con una sola mujer se puede ser feliz’: Lina Tejeiro habló de infidelidad

Falleció un hijo del famoso cantante Roberto Carlos

Tendencias EL TIEMPO