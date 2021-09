Lina Tejeiro explica el moretón que le apareció en su cara

Lina Tejeiro siempre causa sensación con sus publicaciones en las redes sociales. Recientemente la actriz le contó tres diferentes versiones a sus seguidores sobre las posibles causas del gran morado que le salió en la boca y que mostró en una serie de videos.



La modelo dejó preocupados a sus seguidores al dejarse ver con un morado en sus labios, que además estaban bastante hinchados producto del golpe.



A través de sus historias de Instagram, la actriz dijo que los labios le habían quedado morados por un “golpe, un mordisco o lo que quieran imaginar”, dejando a la especulación de los usuarios de redes sociales lo que le habría ocasionado el gran morado.



Aunque inicialmente comentó que, en medio de una jornada de limpieza que estaba realizando en el gimnasio de su casa, tomó la barra con la que usualmente hace ejercicios para sus piernas, pero que este elemento se le resbaló de las manos provocando que cayera de forma violenta en su cara. Así lo contó:



“Hoy estaba organizando el cuarto del gimnasio y ahí tengo una barra con la que hago pierna, pero por no recostarla en la pared lo hice en mí, sin tener en cuenta que se podía deslizar y así sucedió: cayó primero en mi seno, luego aquí en la boca y me sacó este morado”, explicó la influenciadora.



Pero luego dio una segunda versión de lo ocurrido, al decir que había recibido un mordisco en el labio por "estar muy rica y deliciosa".



Y para abrir más la expectativa, en una tercera hipótesis planteó que los hematomas habían sido resultado de un procedimiento estético que terminó de mala manera.

Sin embargo, para sus seguidores, la versión en la cual relata un accidente cuando limpiaba su zona de ejercicios en casa, es la que más aceptación tiene. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y muchas de ellos reaccionaron evidentemente preocupados, pues dicen que la herida fue grande.



