Lina Tejeiro es una de las actrices más reconocidas del país. Con sus actuaciones en telenovelas de gran calibre, como ‘A corazón abierto’, Padres e hijos’, ‘La Ley del corazón’, entre otros proyectos, se ha logrado ganar el cariño de las audiencias, logrando una comunidad digital que hoy supera los 9,9 millones de seguidores en Instagram.



Y es que fue precisamente en esta red social que la artista publicó un recuento de lo que ha sido su vida en 2022 y estos primeros días de enero que, entre otras cosas, la recibió con una operación de glúteos para retirar lo biopolímeros que ya estaban haciendo efecto sobre su zona lumbar.

Tejeiro viajó incluso hasta Caracas para apoyar a su amiga en concierto. Foto: Instagram @linatejeiro

Esto le ocasionó fuertes complicaciones de salud que quiso rescatar en su rewind. En el video se puede ver como el cirujano retira el plástico y explica a detalle cómo ese procedimiento le puede evitar dolencias y complicaciones en el futuro.



Por otro lado, entre las personas más destacadas de su publicación se puede observar a la cantante y también actriz, Greeicy Rendón, con quien se le ha visto bastante en viajes y eventos públicos.



“1. Enero del año pasado fue la premier de una película donde hice mi primer protagónico. 2. Febrero, hicimos una campaña para @anyeluzcosmetics espectacular. 3 Marzo, eran los premios India Catalina y fue mi primera nominación como Mejor actriz de reparto de telenovela, serie o miniserie”, escribió Tejeiro



“4. Abril o eso creo hicimos una campaña hermosa para @rubyrose_colombia. 5. Al día siguiente de las fotos de rubyrose tenía una triatlón en Villavicencio en equipo con mi hermano y un amigo. En que momento se me ocurrió que era buena idea? Quedamos de 4”, agregó.



No incluyó a Juan Duque



Lo que más llamó la atención de la publicación fue que no incluyó al creador de contenido Juan Duque en ninguna de sus fotografías y videos. Cabe resaltar, que ambos tuvieron una relación amorosa que no duró más de seis meses, pero que causó gran revuelo en redes sociales porque no es frecuente ver a la actriz haciendo públicas sus relaciones sentimentales.

Es más, uno de sus amoríos más recordados fue el que tuvo por casi ocho años con el reguetonero Andy Rivera. De ese amor se sigue hablando en el presente, pues hace poco, en una entrevista para su canal de YouTube, la actriz mencionó que había intentado nuevamente las cosas con el intérprete de ‘Me haces falta’.



“6. Junio, grabe otra serie y ya quiero que salga. 7 Hicimos una campaña hermosísima para @infinitekparis_col y ame el resultado. 8 .Julio Estuvimos en expobelleza en Medellín y fue mágico. Conocí a Kai. 10 Fui recicladora por un día”, resaltó.



Se especula que Duque y Tejeiro se habrían separado porque la distancia no les permitía compartir momentos en pareja. Es más, hace pocos días el cantante mencionó el tema en su perfil personal de Instagram.



“Tuvo un rollo con el tema de la distancia (Tejeiro). Yo no podía viajar todos los días. Toda mi vida está en Medallo. […] A veces hacíamos el esfuerzo para estar todos (con su equipo de trabajo) en Bogotá. Yo organicé casi que mi vida para ir mínimo una vez a la semana”, declaró Duque.



