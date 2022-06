Lina Tejeiro retomó su canal de YouTube para aclarar 10 cosas que las personas suponen de ella. Una dinámica con la que busca que sus seguidores la conozcan mucho más y vean su lado más humano.

En el video de 12 minutos y 57 segundos la actriz aclara que no se considera una mujer odiosa u agrandada, pero reconoce que tuvo una época de inmadurez en la que no le daba fotos a la gente y por su mala actitud perdió algunos contratos.

En cuanto a su vida amorosa, aclaró que, hasta el momento, no le ha gustado ninguna mujer, aunque si admira y le parecen muy lindas algunas de ellas. Sin embargo, no descarta que un futuro pueda sentir atracción por alguien de su mismo sexo.

Los artistas tuvieron una relación sentimental de casi nueve años. Foto: Instagram: @LinaTejeiro8

"No puedo decir que me gusten... pero no puedo decir que el día de mañana no pase porque soy de las personas que piensa que al amor y que el gusto puede nacer en cualquier momento y hacia cualquier ser humano", destacó la actriz de 'La ley del corazón'.

Por otro lado Lina Tejeiro reconoció que Andy Rivera fue una persona muy importante en su vida, pero, contrario a lo que muchos piensan, ya no está enamorada de él.

"Es una persona que fue muy importante en mi vida, una persona con la que duramos muchísimos años. Intentamos muchísimas veces como reconstruir una relación, pero finalmente la situación no no lo permitió. No estábamos como maduros emocionalmente, no estábamos estables tampoco, entonces como que no funcionó", relató Tejeiro.

Asimismo, explicó que como vivieron muchas cosas juntos es imposible olvidarlo, pero, eso sí, no lo ama como la primera vez, pues el cariño de ambos se transformó.

"Obviamente lo voy a querer yo creo que para el resto de la vida... Pero cuando digo querer es un amor diferente, el amor evoluciona o cambia. Siento que el amor de los dos ha cambiado hasta el punto que finalmente no pudimos ser pareja, como que evolucionó para otro lado", recalcó.

En conclusión, Lina guarda muy buenos recuerdos de su relación con Andy, pero afirmó estar lista para enamorarse de nuevo.

"Le voy a sentir siempre un aprecio y un cariño porque crecí junto a él..., pero enamorada como tal, no. Yo creo que ya el amor cambió, no se acabó, no lo olvidé, es imposible, para olvidarlo tendría que borrar nueve años de mi memoria, no puedo decir no me importa, pero es un amor diferente", concluyó la actriz.

