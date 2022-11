La relación entre la actriz Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque acaparó la atención mediática desde que inició hace algunos meses. Además, los seguidores de ambos artistas siguieron cada detalle del amor que surgió entre ambos, aunque este terminó rápidamente.



Su ruptura se dio a conocer el pasado 24 de octubre y las razones, aunque ninguno de los dos las ha comentado, sí han sido muy especuladas en las redes sociales. Muchos decían que habían terminado por infidelidad o porque Andy Rivera habría reaparecido en la vida de la actriz.



Aunque Juan Duque ha estado activo en sus cuentas en las últimas semanas e incluso ha hecho varios comentarios que muchos han interpretado como señal de "despecho" por la ruptura, la actriz se ausentó de las redes durante días y reapareció hace algunas horas con mensajes que, aparentemente, son para su ex.



Tejeiro reapareció en su cuenta de Twitter con una analogía sobre las pestañinas; sin embargo, es un trend que se está moviendo en las redes sociales y hace referencia a las relaciones de pareja.

Lina Tejeiro se refirió por primera vez a su exnovio tras la ruptura. Foto: Instagram @linatejeiro

"Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo usé y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté", escribió.



Solo horas después de publicar ese tuit, que ya acumula más de 96 mil 'likes', la actriz volvió a escribir en su Twitter. Esta vez habló sobre amor propio y lo difícil que es tomar decisiones nos pongan en primer lugar, lo que fue nuevamente relacionado con su reciente ruptura amorosa.



"El amor propio no es tan lindo como lo pintan, tendrás que tomar decisiones que a veces no parecerán las correctas ante los ojos de los demás. Te dirán egoísta por ponerte en primer lugar. Amarte a ti mismo no es nada fácil pero es el único amor que vas a tener por siempre", señaló.

