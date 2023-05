La relación que sostuvieron Lina Tejeiro y Andy Rivera es bien conocida en la farándula nacional. La pareja, que se caracterizó por su complicidad y derroche de amor en redes sociales, finalizó definitivamente su noviazgo a inicios de 2022 en medio de rumores y especulaciones.

(Lea también: Lina Tejeiro, pillada comiendo empanada en tienda de barrio: 'el veci sabe que le pago').

“Nosotros estuvimos juntos hasta marzo, intentando, tratando de reconstruir. Sí, estábamos intentando, juntos otra vez; sí, estábamos en Miami, y sí queríamos escribir una historia con final feliz”, confesó la actriz en un video en su canal de YouTube el año pasado.

La actriz villavicense, a diferencia del cantante urbano, siempre se ha mostrado muy abierta con sus seguidores al respecto a su vida sentimental. En la entrevista que dio a las creadoras de contenido Calle y Poché, esto no fue la excepción.

Ante las cámaras, Tejeiro reveló que anda en busca de una pareja que le brinde el lugar que quiere y se merece, a propósito de la relación que sostuvo con el cantante Andy Rivera -a quien no mencionó explícitamente-, en la que no se sentía “valorada”, según ella.

(Siga leyendo: Así se veía Lina Tejeiro en Padres e Hijos, antes de la fama y las cirugías).

“Estuve en una relación durante 9 años donde nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano y yo no me sentía como lo que era: la novia y nunca me dieron el título de la novia”, señaló inicialmente Lina.



Y añadió: “Yo me lo podía dar pero si ante todo el mundo y ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces que soy?”.

Aunque acepta que no tiene prisa, entre sus planes a futuro sí se encuentra entablar una relación amorosa que lleve la visibilidad, el amor y la validación por bandera. Al mismo tiempo, reconoce que está en medio de un proceso para darse valor a sí misma, antes de que lo haga alguien más.

Lina Tejeiro y Andy Rivera tuvieron una de las relaciones más mediáticas de la farándula nacional. Foto: Instagram: @andyrivera / @linatejeiro

Después de cerrar su capítulo con Andy Rivera, la actriz se dio una nueva oportunidad en el amor con el artista Juan Duque, con quien duró pocos meses. Su intenso, pero fugaz romance con el paisa la hizo blanco de críticas ante sus seguidores. Sobre este tema también se refirió en diálogo con Calle y Poché.

(De interés: Le recuerdan a Aida Victoria que, antes de Andy, ella era amiga de Lina Tejeiro).

“En medio de esa relación descubrí que no me estaba dando el valor que tenía. No me sentía cómoda como mujer, en muchas situaciones. Ahí fue cuando dije: ‘No, tengo que terminar esta relación, si yo no me doy lo que yo quiero y si no acabo algo que no me está dando lo que yo espero, no me puedo conformar con menos de lo que sueño”, sentenció Tejeiro.



De acuerdo con el relato de Lina, quien es recordada por su participación en producciones como ‘Padres e Hijos’, decidió frenar su noviazgo con Duque, y poner sus límites, necesidades y prioridades en primer lugar. “Uno pone las cosas en una balanza y dice: ‘Una relación de nueve años, ¿qué soporté? Una relación de dos meses, ¿qué no soporté?’”.



En una larga y tendida charla con las influenciadoras colombianas, Tejeiro señaló que tiende a idealizar a las personas cercanas a ella, pero sobre todo a sus parejas sentimentales, pues antepone sus expectativas y deja de lado la realidad. Aún así, ahora es más consciente de sus carencias y errores, a los que ha ido trabajando.

En una oportunidad anterior, con Diva Rebecca, la actriz había confesado que las causas de su ruptura con Andy Rivera estaban asociadas a falta de interés, compromiso y tiempo, entre otros factores. Luego de dar por finalizado su noviazgo, tuvo que buscar ayuda profesional para sanar, soltar y emprender un nuevo camino.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO