Lina Tejeiro habla de la cirugía que la sacó del 'pole dance' por un tiempo

Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más activas en redes sociales, constantemente comparte con sus seguidores sus experiencias, fotografías o publica 'tiktoks' que demuestran todo su talento actoral.



Hace algunos meses reveló que estaba en una película en la que interpretaba a una bailarina de 'pole dance', razón por la cual acudió a clases con la reconocida Sandra Suárez. Lecciones que, por supuesto, compartió con sus seguidores al tiempo que mostraba algunos avances de la producción.



Sin embargo, de un tiempo para acá, la actriz dejó de subir videos a sus redes practicando 'pole dance', una situación que generó gran curiosidad entre seguidores. Pero este jueves, Tejeiro confesó que había suspendido sus clases por motivos de salud.

La actriz toma clases con la reconocida Sandra Suárez. Foto: Instagram: @ linatejeiro

"No hago 'pole' hace por ahí tres, cuatro meses... No sé cómo me vaya a ir porque bueno, hace tiempito, yo no les había contado, me cambié las prótesis después de que terminé la película", señaló.



Explicó que tomó la decisión de volver al quirófano porque el implante del seno izquierdo le estaba molestando.



"Me las cambié y me las puse más chiquitas y no podía hacer fuerza por la cirugía, por eso no había podido volver a hacer 'pole dance', pero ya voy a volver", manifestó la actriz de 'La ley del corazón'.



Por otro lado, contó que las clases en las que había participado meses atrás estaban ligadas a las tres coreografías que se crearon para la producción en la que participó. Pero, en esta oportunidad, considera que va a disfrutar mucho más y explorar más movimientos porque no tiene la presión de su personaje.



"No es que yo sea una experta. Esta vez podré explorar más y disfrutarlo más porque no voy a tener la presión de que tengo que aprenderme una coreografía exacta", resaltó.

Tras la confesión, que realizó a través de sus historias de Instagram, la actriz compartió unos videos de su nuevo 'primer día' de clases, en los que se evidencia su avance en el baile, pero sobre todo, se ve a una Lina Tejeiro feliz con su cuerpo y con lo que hace.

