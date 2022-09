Lina Tejeiro y Andy Rivera fueron una de las parejas más reconocidas de la farándula colombiana en su momento y, así mismo, su ruptura fue muy resonada en el país, ya que fueron siete años de relación.

Años después de la separación, Lina ha hecho público su romance con el influenciador y cantante Juan Duque, con quien inició una relación sentimental en los últimos meses, luego de que él la visitara en el hospital y le pidiera ser su novia.

Andy, por su parte, no tiene pareja y los fanáticos señalan que no habría superado a la actriz. ¿En qué se basan y por qué se ha asentado esta sentencia? En los últimos días sacó su nueva canción, 'Te perdí', que habla sobre una relación estropeada y una mujer que se desvaneció de su vida. Muchos asumen que hace referencia a Tejeiro.

La respuesta de Lina Tejeiro a 'Te perdí'

En entrevista con Omar Vazquez, reconocido por su personaje de 'Diva Rebeca', Lina fue preguntada sobre la canción; a lo que ella respondió con contundencia que no cree que sea en su honor.



"Yo no puedo decir si es o no es y no puedo minimizar el dolor de otra persona, pero nadie ha dicho si es para mí en ningún momento, y yo tampoco creo. No creo porque las canciones normalmente no las compone una salo persona. Si ustedes miran los créditos de las canciones, son un grupo de personas que se dedican a escribirlas", dijo en el live de Instagram.

Tejeiro también hizo referencia a las razones por las cuales terminó su relación con el reguetonero, aseverando que dejó una cicatriz, como toda persona que ha significado algo en su vida.



"Nos negábamos a aceptar que no podíamos estar juntos por X o Y razón: por falta de compromiso, por falta de interés, por falta de tiempo, por cualquier cosa. Eran muchos motivos", explicó.



Además, contó que tuvo que ir a terapia, y aún lo hace, porque necesitaba sanar.

