Lina Tejeiro es una de las actrices más queridas por su trayectoria profesional y el contenido que publica en redes sociales. De hecho, hace parte de ese pequeño grupo de celebridades que comparte su día a día con sus fanáticos.

Recientemente, Lina subió a su canal de YouTube una entrevista que le hizo su mánager, Claudia Serrato, y habló de su vida sin tapujos. Una de las cofesiones que llamó la atención de sus seguidores fue la del difícil momento que vivió en Argentina.

De acuerdo con el relato de Tejeiro, decidió irse de Colombia cuando tenía 18 años, a raíz de su situación personal y familiar, pues su mamá se estaba separando, ella también había terminado su relación con Sebastián Vega, tenía algunos problemas alimenticios y no le estaba yendo bien en su trabajo, pues tenía fama de insoportable.

"No fue un buen plan, todo resultó ser peor. Estando allá me deprimí un montón", confesó Lina Tejeiro sobre su estancia en Argentina.

Lina Tejeiro inició su carrera como actriz en 'Padres e hijos', pero renunció. Foto: Instagram: @linatejeiro

Allí la actriz trabajó como vendedora de ropa, pero no le iba muy bien y no le alcanzaba el dinero: "Me dio muy duro y, a parte de todo, me pagaban muy mal porque no tenía papeles", señaló.

También fue mesera en las cervecerías de Palermo, donde tuvo que atender y soportar, en algunos casos, a colombianos que la reconocían y la recordaban como "'Zammy', la gordita de 'Padres e hijos'", comentarios que la afectaban mucho.

"Enfrentarme a eso que jamás pensé que me iba a enfrentar porque siempre había trabajado en televisión, era actriz y era la niña de 'Padres e hijos'. Vivir eso como cualquier ser humano normal me afectó mucho, pero me sumó demasiado", reconoció la actriz de 'La ley del corazón'.

Sin embargo, el estar en un país desconocido, dejar de lado su vida y tener ciertas responsabilidades que antes no, sumieron a Lina Tejeiro en una depresión profunda, que empeoró cuando se enteró que su ex, Sebastian Vega, iba a ser papá.

"Cuando yo me entero que él va a ser papá con otra persona, me duele el alma, se me parte el corazón en dos y ahí es donde caigo en picada en una depresión tenaz", relató la joven.

Aunque, según ella, era muy orgullosa para pedir ayuda, finalmente Lina decidió regresar a Colombia tras dos años en Argentina. Aquí inició de cero y se enfocó en su salud mental con ayuda de su mánager.

"Regresé, pero yo sabía que había regresado siendo otra. Regresé valorando cada centavo, cada pedazo de carne molida. Llegué valorando a mi familia, a mis hermanos, a cada persona que me rodeaba y, sobre todo, a mi industria, a la televisión", destacó la artista.

