'Culpa mía, no es': Lina Tejeiro sobre pelea entre Epa Colombia y su novia

Las reacciones no paran tras el polémico beso entre la actriz Lina Tejeiro y la empresaria Epa Colombia.



Esta vez la que habló sobre el tema fue Lina, quien afirmó que no se arrepiente de nada, ni siquiera de la pelea entre Daneidy Barrera Rojas y su novia Diana Celis.

La famosa actriz colombiana confesó ante sus seguidores en su cuenta de Tik Tok que no se arrepentía del beso con Epa Colombia.



El pasado 9 de octubre, la artista Lina Tejeiro celebró su cumpleaños número 30 por todo lo ‘alto’. Al evento invitó a celebridades, creadores de contenidos y cantantes.



Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue el beso que se dio con la empresaria Barrera, que luego fue subido a redes sociales.

Diana Celis, jugadora del Santa Fe y novia de Epa, también reaccionó al suceso pero no de muy buena manera.



Según un relato de Daneidy Barrera Rojas en su cuenta de Instagram, Celis la bloqueó de WhatsApp y no durmieron en la misma habitación.



(Siga leyendo: Diana Célis, novia de Epa Colombia, la bloqueó por el beso con Lina Tejeiro).



"Diana ya me bloqueó de WhatsApp, pero no entiendo por qué está brava. No entiendo porque ella fue la que grabó el video y yo le dije: 'Amor, ¿lo hacemos?' y ella me dijo: 'Dale, amor'. Ella fue la que lo grabó, pero luego no sé lo que pasó", contó Epa.

Al parecer, muchos internautas recurrieron a Lina para preguntarle si se arrepentía del beso y de la posterior pelea entre las famosas.



A lo que Tejeiro respondió con una negativa, aclarando que Diana Celis fue quien las había grabado: “No, no me arrepiento, para nada me arrepiento, es más la Celis fue la que nos grabó”.



Además, agregó: “Ya que, si ellas se agarraron, se dejaron, volvieron, terminaron, no sé, yo muy a las 6:30 a. m. ya estaba acostada en mi cama con mi mamá”.



La actriz destacó en el video que lo que pasó después de la fiesta no le interesa: “Eso es problema de ellas, porque culpa mía no es”.



(Lea también: En fotos: Sebastián Yatra presenta en Instagram a quien sería su novia).



Enfatizó en que Celis fue la que grabó el beso y que las diferencias deben ser solucionadas entre ellas dos.



Por último, aclaró que le siguen gustando los hombres. Sin embargo, está abierta a que el “amor se manifieste de otra manera o en otra persona”.



Lina también resaltó que normalmente tiene que besar a muchas personas por su trabajo en la televisión.



“No quiere decir que en este momento me gustan las mujeres por haber besado a una amiga que fue a mi cumpleaños”, finalizó Tejeiro.

Más noticias

Video muestra delicado accidente de los Hermanos Gasca en pleno show

Pipe Bueno reveló cómo lo afectó rumor de su supuesta homosexualidad

Epa Colombia presume joyas de oro y el regalo que le compró a Lina Tejeiro

Park Jimin de BTS: así puede felicitarlo en su cumpleaños

A una yegua embarazada le organizaron baby shower 'con bombos y platillos'

Tendencias EL TIEMPO