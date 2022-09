Lina Tejeiro es una de las actrices e influencers más queridas por los colombianos. En redes sociales acumula más de nueve millones de seguidores que siguen atentos los pormenores de su vida.



La famosa ha sido popular por sus relaciones amorosas con otros hombres de la farándula. La más conocida fue el largo noviazgo que sostuvo con Andy Rivera. La pareja hizo públicas sus idas y venidas hasta que finalmente se separaron por última vez hace unos meses.



Actualmente Tejeiro mantiene una relación con el cantante urbano Juan José Duque. Aunque llevan pocas semanas de romance, en redes sociales suelen mostrar detalles de su amor.



En el canal de Youtube de la Diva Rebeca, se publicó hace unas horas una entrevista en la que Lina habló de varios de sus exnovios. La actriz se mostró orgullosa de su pasado y aseguró que todos han sido personas “populares”.



Tejeiro se refirió a su relación con el actor Sebastián Vega. Los dos estuvieron juntos durante dos años y la mujer aseguró que fue una “relación tóxica” y que nunca fue aprobada por su mamá, Vibiana Tejeiro.



A pesar del turbulento romance, afirmó que no siente resentimientos contra Vega, porque eran muy jóvenes. El famoso habría marcado su vida pero a la vez, la hizo sufrir mucho en ese momento.



El artista hizo pública su relación con la actriz Lina Tejeiro hace algunas semanas. Foto: Instagram: @juanduque

Su primer amor

Otro que hace parte de la lista de exnovios de Lina Tejeiro, es el actor Carlos Torres. El barranquillero y la joven tuvieron una corta relación cuando aún eran adolescentes.



“Fue muy lindo. Éramos muy pequeños, Carlos tenía 17, yo como 15. Fue muy bonito, muy delicado. Él es un caballero en todo el sentido de la palabra. No hay nada malo que decir de ese hombre. Fue un noviazgo super cortito”, expresó.



En el video reveló que Torres significó muchas primeras veces para ella. A pesar de que ya no son amigos, la actriz lo recuerda con cariño y solo le desea éxitos en su carrera y futuro.



“No me arrepiento de haberlo dejado. Me encanta que le esté yendo tan bien. Seguramente le va a ir super bien, aparte de talentoso, es guapísimo. Lo veo a la altura de Mario Casas. Va por el camino que es. Uno cambia y yo soy otra persona de esa época. Si nos vemos, nos saludamos, no hay odio, no hay rencor, pero no somos amigos”, concluyó.



En la entrevista también se refirió al noviazgo con Andy Rivera. Aunque ya es algo del pasado, Tejeiro repitió una vez más que fue un vínculo “tóxico” en el que ambos sufrieron y que ya lo están superando.

