Lina Tejeiro volvió a aparecer en redes sociales, tras haber estado ausente durante algún tiempo. La actriz realizó un video para su canal de YouTube, donde le contó a sus seguidores la razón de su ausencia y, en una especie de ‘Talk Show’, habló sobre su relación con diferentes personalidades del entretenimiento, incluido el ‘10’ de la selección Colombia James Rodríguez.



En la conversación que tuvo con su representante artística, Claudia Serrato, la intérprete de ‘Padres e Hijos’ también narró sobre su intento de retomar su vínculo amoroso con el reguetonero Andy Rivera, pero según se escucha en la grabación, eso no dio resultado.



Casi al final del video su colega le entrega una fotografía de James. Ella, con una sonrisa en su rostro, empezó a hablar de su vínculo con el actual jugador del Al Rayyan de Catar. Los detalles sorprendieron a más de uno, que no sabía de la estrecha amistad que tienen las celebridades desde hace algunos años.

James Rodríguez saldrá al mercado de verano para salir de la liga catarí. Foto: @jamesrodriguez10

‘Si nace algo, no me enojo’

La conversación tenía un tono bastante gracioso, pues la actriz empezó hacer bromas sobre el ex Real Madrid y la posibilidad de encontrarse en un futuro cercano para “parchar”, teniendo en cuenta que el futbolista se encuentra en Colombia en estos momentos.

“Somos muy amigos hace muchos años. La gente no lo sabe, pero somos muy amigos desde hace muchos años, desde que estaba en el Porto o desde antes (...) Nos la llevamos muy bien, lo admiro demasiado, me parece un berraco, echado pa’ lante, excelente papá y muy guapo, por cierto”, comentó Tejeiro.



Fue muy clara al decir que a pesar de tener una muy buena amistad, jamás se le ha pasado por la cabeza mantener una relación amorosa con el jugador, aunque pudo bromear sobre la posibilidad de un amorío.



“El chino hace buenos goles, que venga y me meta uno (risas). Es muy guapo, muy pilo, muy inteligente. Valoro mucho lo que hemos construido como amistad porque realmente solo somos amigos. Y si nace algo más, no me enojo”, afirmó en medio de las carcajadas.



Finalizó haciendo bromas sobre la polémica que iban a generar sus comentarios sobre el ‘10’, pues aclaró que los medios ya estaban pensando los titulares adecuados para comentar lo dicho en su canal de YouTube. De igual forma, también pudo decir entre risas “ que eso podría ser un buen momento para que james de verdad intente algo”.

