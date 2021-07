Lina Tejeiro y su tentación para abrir una cuenta en OnlyFans

Lina Tejeiro siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy segura en sus posiciones y se destaca por sus personificaciones en las series y telenovelas de televisión y en Netflix, la principal plataforma de streaming en el mundo.



Gracias a sus interacciones cuenta con una buena cantidad de seguidores en la red social Instagram. Con sus particulares historias, la actriz ya supera los 8,1 millones de personas que la siguen en la plataforma.



En recientes días, precisamente en esa red social la también influencer hizo el comentario sobre una pregunta de uno de sus seguidores que le dijo que si en algún momento pensaría en crear una cuenta en la página de contenido erótico por suscripción.



“No tengo (OnlyFans), pero tal vez sí tendría. ¿Quién sabe? No sé. Sería un dinerito extra que no sobra”, respondió.



En esa misma sesión, otro seguidor le preguntó que si tendría relaciones sexuales por dinero, a lo que Tejeiro respondió que si se tratara de un pago con millones de dólares o euros llegaría a tentarse, pero que definitivamente se negaría a esa posibilidad, debido a que desde muy pequeña se ha labrado una carrera exitosa en la televisión.

“Depende, porque si son unos milloncitos de dólares, euros o libras... Mentira, no. Como trabajo desde muy niña, desde los 11 años, nunca he contemplado la posibilidad”, respondió con contundencia.



Y cerró la sesión de preguntas con la siguiente intervención a la pregunta ¿Besarías a una mujer por una escena?: “Sí, claro”. Y negó haber tenido un ‘sugar daddy’ en algún punto de su vida.



Ligado a ese tema, recientemente otras actrices colombianas como Luly Bossa y Aura Cristina Geithner ya cuentan con su propio perfil en OnlyFans y han indicado en algunas entrevistas que ha sido un buen negocio para ellas.



