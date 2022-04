Lina Tejeiro, una de las actrices más reconocidas del país, sufrió un incidente que le dejó una herida en uno de sus ojos. La artista le compartió a sus más de 9 millones de seguidores lo que había pasado con su mascota.



Según indicó en un video, una pequeña muestra de cariño a su perro Romeo le hizo pasar un mal rato. De hecho, Lina contó que la culpa había sido de ella.

No es un secreto para nadie que la actriz ama a los animales. De hecho, constantemente realiza publicaciones junto a sus peludos compañero, entre ellos, Romeo, un pomerania que destaca por su ternura.



Sin embargo, esta vez Lina señaló que su mascota le había mordido la cara pero destacó que no había sido culpa de su perro.

‘Romeo me mordió, Romeo me mordió’: Lina Tejeiro

Tras el saludo de rutina que la actriz les hace a sus seguidores en sus historias de Instagram, la artista dijo que el desafortunado suceso se dio cuando se acercó a Romeo para darle un beso mientras el animal estaba dormido.



“Miren lo que me pasó, Romeo me mordió, Romeo me mordió, pero no es culpa de él, él estaba dormidito profundo y yo me acerqué a darle un beso y seguro no hice el ruido suficiente y de una me mordió, él ni siquiera se despertó, yo creo que reaccionó directo a morderme y miren como me dejó”, contó Lina Tejeiro.



Y aunque el incidente no pasó a mayores, se le vio muy preocupada a la artista. Es más, hizo un llamado de auxilio para sus seguidores y mencionó que iría donde su dermatóloga para curar la herida.



“¿Qué voy a hacer? ¿qué me pongo? me arde, auxilio, tengo que ir donde mi dermatóloga, Caro ayúdame”, agregó la actriz.

Esto generó gran preocupación entre sus seguidores, tanto así que varios le recomendaron pomadas para su rostro. Incluso, Lina les agradeció y comentó que se había puesto sábila congelada.



Además, detalló que la mordida no fue grave y señaló que su mascota estaba debidamente vacunada.



“En realidad no me salió sangre ni me alcanzó a romper. Obvio él tiene las vacunas. Solo fue como un pellizco y me alcanzó a rasguñar con los dientes, pero no me rompió como tal”, finalizó Tejeiro.

