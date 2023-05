Lina Tejeiro es una de las actrices más conocidas del país por haber protagonizado importantes producciones que han servido para impulsar su imagen ante la opinión pública. ‘A corazón abierto’, ‘Chichipatos’, ‘Venganza’, ‘Un rabón con corazón’, entre otros formatos, le han permitido una vida en la industria del entretenimiento.



Sin embargo, donde es más recordada ha sido por su papel en ‘Padres e hijos’, donde hacía de la pequeña Samantha ‘Sammy’ Pava, cuando apenas tenía 11 años de edad. Durante cinco años, la nacida en Villavicencio estuvo interpretando el papel que la puso en la retina de los medios.

Millones de colombianos vieron su crecimiento y presenciaron de primera mano sus últimos años de la niñez para entrar a la adolescencia. Y es que es precisamente estos cambios que son tan comentados en la actualidad, ya que además de sus dotes como actriz, también ha mostrado sus cualidades en el mundo del modelaje.

Participó en la telenovela de 2003 a 2009. Foto: Instagram: linatejeiro.

Un giro de ‘180 grados’ que la misma celebridad ha expresado como un proceso para saber querer su cuerpo y su apariencia, pues hace 17 años tenía una contextura corpulenta.



“Llevo años queriendo sentirme cómoda con mi cuerpo, fui gordita, me operé, me engordé otra vez, sufrí de anorexia, tomaba pastillas para adelgazar y cuanta cosa me mandaran solo para ver en el espejo algo que me gustara y pasaron muchos años para entender que nada sin esfuerzo se logra”, comentó en una de sus publicaciones del 2020.



“Si me operé PERO ME ENGORDE, si deje de comer PERO ME ENFERME. No hay pastillas mágicas que te tonifiquen, no hay cirugía que te dure sin ejercicio y buena alimentación. Ahora me veo en el espejo y me gusta lo que veo y además LO CUIDO porque me ha costado horas de ejercicio y seguiré esforzándome para seguir con mi objetivo y mi proceso que al final la única que sabe como quiere verse y sentirse soy yo”, agregó.



Procesos que le han permitido aceptarse tal cual es, pero que también le han logrado posicionarse como uno de los sex symbols con una de las mayores audiencias digitales del país con 9,9 millones de seguidores tan solo en su perfil personal de Instagram.

JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

