Lina Tejeiro ha estado en el foco de las redes sociales, luego de haber oficializado a la opinión pública su nuevo romance con el músico e influencer Juan José Duque a principios del mes de julio.



(Siga leyendo: Esta fue la reacción de Shakira al ver por primera vez un celular con cámara).

Sin embargo, algunos internautas empezaron a notar que la actriz no ha estado tan presente en sus las plataformas digitales como de costumbre, pues sus historias, fotografías y hasta sus trinos han dejado de aparecer con frecuencia en el 'feed' de sus millones de seguidores.



Si bien muchos de sus fanáticos empezaron a especular que sus ausencia se debía a su nueva relación amorosa, lo cierto es que la intérprete de ‘Padres e Hijos’ tuvo que aislarse debido a que estaba presentando complicaciones en su estado de salud.



También: Como Johnny Depp, Marilyn Manson demanda a su ex por difamación).

Facebook Twitter Linkedin

Juan Duque sería la nueva pareja de la actriz Lina Tejeiro. Foto: Instagram: @juanduque y @linatejeiro

Unos tacos fueron la causa del problema

Así lo confirmó la misma artista a través de sus historias de Instagram, donde le contó a sus más de 9.6 millones de seguidores que sufrió un fuerte malestar estomacal, luego de haber ingerido una comida que le sentó mal.

Facebook Twitter Linkedin

La actriz contó que sufrió de una fuerte gastritis. Foto: @linatejeiro

“Les voy a contar por qué estuve tan perdida todos estos días. Sí, andaba compartiendo y disfrutando de una excelente compañía, pero Quiero contarles que me enfermé horrible, me dio una gastritis”, aclaró.



“A mí me encantan los tacos, me encanta el picante, me fascina. Entonces, pedí unos tacos y nos pusieron 3 salsas gigantes. La primera no era del picante que yo quería, la segunda estaba con picante, pero la tercera estaba picante y me encantó. Yo quería más picante y le eché más. Me los comí todos con picante”, agregó.



Tejeiro afirmó que se tomó un agua con zumo de limón, por lo que, según manifiesta, esa combinación posiblemente fue la que le causó la gastritis que la tuvo postrada en la cama sin poder usar a menudo sus redes sociales.



(Lea: Jennifer Garner: el regalo que le dio a Ben Affleck y 'JLo' en el matrimonio).



“La gastritis que me dio empezó como a las 3:00 de la mañana. Empecé a sentir como malestar y dolor. Tenía nauseas, ganas de vomitar y dije: ‘Debe ser por el dulce’ “, explicó.



“Me dolía la boca del estómago y a las 6:00 de la mañana el dolor no se iba. Era horrible. Estuve a punto de irme para la clínica. Afortunadamente, por el seguro que tengo, me atendieron acá”, acotó.



Finalizó diciendo que el médico le prohibió el picante y que los malestares siguieron a pesar del tratamiento que le suministró el personal médico de su EPS, pero que ya se encuentra en mejor forma.

Más noticias

¿El sexo casual ayuda a curar la ‘tusa’? Esto dicen los expertos

Amber Heard se declara en bancarrota tras no pagar multa a Johnny Depp

Abuelita es tendencia en redes por sus habilidades jugando baloncesto

Tendencias EL TIEMPO