‘Estoy feliz y enamorada’: Lina Tejeiro presentó en redes a su 'nuevo amor'

La actriz colombiana Lina Tejeiro, de 29 años, mostró en sus historias de Instagram - red social en la que tiene más de 8.2 millones de seguidores - a su nuevo amor.



Aunque muchos pensaron que se trataría de un romance, teniendo en cuenta que la actriz recordada por su paso en 'Padres e hijos' lleva soltera ya un buen tiempo, en realidad es un nuevo miembro de su familia: un gato persa color blanco con gris.



El nombre de su nueva mascota es 'Da Vinci' y fue un obsequio que recibió el pasado sábado 28 de agosto de parte de una de sus mejores amigas, Dahiana Staitry.



“Me llegó un nuevo amor a mi vida (…) se llama Da Vinci y me lo regaló una amiga. Me llegó de sorpresa ayer y yo me infarté y me privé", contó.



De igual manera dijo que además del felino, su amiga le dio la cama, gimnasio, comida y demás implementos que requiere el 'michi' para vivir cómodo y a gusto.



"Lo mejor de todo es que llegó con cama, gimnasio, comida y con todo ¡Te amo, mi amor! (…) Estoy feliz y enamorada”, reveló.



Lina Tejeiro es una gran amante de los animales. De hecho también tiene tres perros: una yorkshire terrier llamada 'Kimmi', un pomerania llamado 'Romeo' y un chihuahua toshi llamado 'Coco'.



Según su relato, a los canes no les afectó mucho la llegada del felino al hogar.



“Los perros lo aceptaron muy bien: Romeo, que era el más inquieto y del cual pensé que no lo iba a tomar bien sí lo hizo así; Kimmy sí está un poco rayada, como preguntándose quién es ese; y a Coco sí le dio igual", contó la colombiana.



De igual manera, la famosa publicó una serie de fotografías del peludo en un post de Instagram. En la descripción contó que es un gato de cinco meses que es muy cariñoso, que le muerde las manos y le 'amasa' el cabello.



"Soy Da Vinci Miau Tejeiro. Así me puso mi esclava, tengo 5 meses, soy muy consentido y amoroso, estiro mis patitas para que me alcen, maúllo cuando quiero comida y me asusto cuando esos perros ladran", escribió la celebridad, añadiendo que el felino llegó para sanarla y "cambiarle la vida".



Tendencias EL TIEMPO