Después de que se confirmará que Lina Tejeiro y Juan Duque terminaron su relación, ambos famosos han estado bajo en ojo público. La llanera por un tiempo estuvo ausente de las redes sociales, sin embargo, se volvió viral luego de comparar su relación con un rímel de pestañas. Aunque, la joven en su comentario no mencionaba a nadie en específico, sus seguidores lo relacionaron con el intérprete de ‘Hotline’.

Ahora bien, Lina ha vuelto a ser tendencia en redes luego de que se publicará en TikTok un video hablando del mismo tema con su amiga.



El clip fue publicado por la cuenta de Ana Castillo y se escuchó decir a Lina: "Estamos en busca de un muy buen rímel, que tenga un muy buen cepillo y que sea a prueba de todo".



Los internautas en los comentarios han reaccionado al respecto, incluso, algunos han mencionado a Juan Duque. “Te andamos buscando #RimelAlbeiro”, “El cepillo es importante”, “¡La amo! Me encanta que no se conforme”, “Ningún rímel le sirve. Siga intentando”, se lee en los comentarios.

En el momento en que se dio a conocer la noticia de su separación, se creó el rumor de que había sido por una infidelidad. Sin embargo, esto fue desmentido por el propio cantante. De hecho, en una entrevista con ‘lo sé todo’ contó detalles de su relación con la actriz.



"La relación llegó a un punto donde ya sentimos que ya no era el momento, que ya todo lo bonito, que se quedó en algo bonito, terminó (...) Nos sentimos muy bien, todo muy tranquilo y así son las cosas, hay cosas que pueden durar tiempo y hay cosas que duran, no poquito, porque tampoco fue poquito tiempo, pero fueron unos meses muy bonitos".



Asimismo, reveló los motivos que lo llevaron a cambiar su nombre de Twitter a 'Rímel Albeiro': "Fue una burla, porque digamos que me han enseñado a tomarme todo con humor y tú sabes que la gente siempre se conecta".

