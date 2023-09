Lina Fernanda González Tejeiro, más conocida como Lina Tejeiro es una actriz colombiana que ha sido parte de diferentes telenovelas en el país como ‘Padres e hijos’, ‘La ley del corazón’, ‘Los graduados’, ‘A corazón abierto’, entre otras.



Además, también es recordada por el contenido que publica en su cuenta de TikTok que en su gran mayoría son videos de humor. La villavicense comparte su día a día a través de sus redes sociales, en las que ha compartido el gran amor que tiene por los animales, especialmente por los perros.

El 27 de septiembre, Lina Tejeiro le dio una triste noticia a sus seguidores, puesto que una de sus seis mascotas falleció, de acuerdo con otra noticia publicada en EL TIEMPO, para ella estos animales domésticos son una parte fundamental de su vida.



‘Tengo el corazón hecho pedacitos’: así dio la noticia

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, expresó el dolor que atravesaba ante la pérdida de Frida, una perrita de raza pomerania. Subió más de 20 historias a su perfil, en las que presentaba imágenes y videos de lo que fue su vida.



Además, publicó un post en el que adjuntó un total de 10 fotos junto a ella para homenajear a su adorada perrita, que la acompañó durante varios años de su vida.



Allí también quiso brindar unas palabras: “Entender la vida es difícil y entenderla sin ti será un proceso aún más difícil. Te fuiste Frida, y aún no entiendo por qué todo fue tan de repente. Tengo mi corazón hecho pedacitos. Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor”



“Cómo les haré saber a Da Vinci, Neruda, Romeo, Coco y Kimmy que ya no estarás con nosotros ¿Cómo voy a hacer para levantarme y no verte? Solo le pido a Dios que me llene de fortaleza para superar que ya no estás aquí. Te amo y te amaré por siempre mi loquita”, concluyó.

En los comentarios se pronunciaron varias celebridades expresando su apoyo a Lina Tejeiro, una de ellas fue Greeicy Rendon, quien le escribió: “Fue feliz y te hizo muy feliz, recibió lo mejor y te dejó recuerdos inolvidables. Te amo, y entiendo completamente el sentimiento que tienes ahora”.



Sus seguidores también le dejaron su más sentido pésame: “Qué dolor, solo los que tenemos mascotas sabemos el amor que se les tiene a estos seres de luz”, “Lo siento Lini, te abrazo”, “Fuerza mi preciosa. Frida tuvo a la mejor mamá del planeta, una amorosa y feliz vida. Te amo y acompaño en este momento tan duro”.

Lina Tejeiro da detalles de su primer papel en el cine colombiano

