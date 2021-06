Lina Tejeiro es fuertemente criticada por decir que no quiere hijos

La actriz Lina Tejeiro fue blanco de críticas el martes luego de publicar un trino en el que expresó que "estar en un avión y escuchar los niños llorar, gritar y no hacerle caso a sus padres es un anticonceptivo eficaz".

(Puede leer: Las pullas que Lina Tejeiro le envió a La Liendra)



La actriz se encontraba en un vuelo de regreso a Colombia desde Estados Unidos, donde se encontraba por temas laborales.



Tras el trino, las opiniones de los internautas estaban divididas. Había quienes apoyaban a la actriz y quienes la atacaron por la forma en la que expresó su opinión.



(También: Juliette Pardau, la pareja de Julián Román)



Lo cierto es que fue tal la polémica que Tejeiro recurrió a su cuenta de Instagram para aclarar su comentario.



"Mamitas, papitos, personas que tienen hijos: yo no estoy diciendo nada malo ni estoy juzgando a nadie ni atacando a nadie. Solo estoy diciendo que ver ese tipo de situaciones me hacen pensar en que no quiero tener hijos, y que no quiera tener hijos no está mal. pero yo no estoy juzgando a nadie ni atacando a nadie así que bajen las armas (...) para mí ser padre es un acto tan valiente, que no me siento preparada para eso".



(Puede leer: Las peleas de famosos más sonadas en Colombia)

ELTIEMPO.COM

