Críticas a Lina Tejeiro por ‘pequeño’ cuarto para servicio en su casa

La actriz y modelo colombiana, Lina Tejeiro, ha estado compartiendo con sus seguidores los avances de las obras de una casa que compró hace unos meses y que estaría lista antes de que termine el año o iniciando el 2021.



Tejeiro suele contarles a sus más de 7 millones de seguidores todo sobre su vida a través de las historias de Instagram. En esta ocasión, sus fanáticos han asegurado que su nueva casa “es una mansión” y que, por lo visto, tendrá muchos lujos. Sin embargo, hubo un detalle que no les gustó: el cuarto de servicio.



En una serie de videos compartidos en cuentas de Instagram dedicadas a replicar las historias de los famosos, se pueden ver los comentarios negativos que los internautas han hecho acerca de este detalle de la casa.



Tras mostrar el avance de la cocina, la actriz prosiguió a grabar el cuarto de lavado y el cuarto del servicio, es decir, la habitación que ocuparía la empleada doméstica.



Esta causó indignación, pues los internautas aseguran que es muy pequeña, no tiene ventanas y está ubicado en un rincón al lado del lugar para lavar la ropa. El cuarto cuenta con un baño y tiene dos estanterías adentro. Según los usuarios de redes estas últimas no dejan espacio ni para una cama en el cuarto.



“Creo que tiene más espacio el hueco del lavadero que el cuarto de servicio”, “Ni una cama cabe ahí que tristeza. De verdad más amarrada (SIC)”, “A la pobre persona del aseo la van a tener peor que un perro, la van a tener haciendo aseo y todos los deberes de la casa y después la van a encerrar en el cuarto de almacenaje de los detergentes”, son algunos de los comentarios que los usuarios de las redes sociales han dejado en las publicaciones de la casa de Tejeiro.



No se sabe si lo de las ventanas y lo de las estanterías va a ser permanente ya que la casa no está terminada y sigue en obra. Tampoco se sabe si efectivamente alguien va a tener que vivir en ese espacio.



La actriz mostró que su casa de dos pisos también contará con una zona BBQ, un enorme jardín para sus tres perros, amplias escaleras, baño social, una pérgola a las afueras, un estudio, dos cuartos de invitados y una sala enorme con una chimenea. Por su parte, el cuarto de la actriz es enorme y cuenta con un clóset y un baño con tina.



“Esta casa va a ser más inteligente que yo”, comentó Tejeiro refiriéndose a las herramientas tecnológicas con las que contará la casa para que su funcionamiento sea automatizado.



