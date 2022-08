Lina Tejeiro y Juan Duque continúan afianzando su noviazgo en frente de sus seguidores. La pareja es una de las favoritas de los fanáticos y desde hace unas semanas, ya no esconden su amor.



En redes sociales suelen dedicarse mensajes, enviarse indirectas y publicar contenido juntos. Todo parece indicar que la relación va viento en popa entre la actriz y el cantante de reguetón.



(Siga leyendo: Andy Rivera le habría escrito una canción a Lina Tejeiro: 'Por qué no la olvido').

En las últimas horas Tejeiro demostró una vez más su sus sentimientos por Juan José Duque con un detalle especial. La bogotana le envió hasta su casa un regalo que ella misma calificó de “cursi”.



En sus redes sociales, Duque publicó una historia de la sorpresa con la frase “Ella no es de este mundo”, en referencia a su novia. La imagen mostraba una caja de rosas rojas en forma de corazón y al menos una docena de fresas cubiertas con chocolate.



El obsequio conmovió al antioqueño que quiso compartir su amor en redes sociales. Tras la publicación, algunos internautas le preguntaron a Lina Tejeiro por el romántico gesto.



(Más: Lina Tejeiro se dejó ver en presentación de Juan Duque).



La actriz solo se limitó a publicar un trino en su cuenta de Twitter, hablando sobre el tema. “Sí, a veces me paso de cursi. Solo a veces”, respondió a los comentarios por la sorpresa de Duque.



Una de las usuarias que contestó fue la hermana del artista, Ana Cristina Duque. La joven le preguntó bromeando a la actriz, si podía compartir el regalo de su familiar.



“Que si todas esas fresas con chocolates son solo para Juanjo o que si la hermana también se puede comer una, mandan a preguntar por ahí”, escribió la mujer a modo de chiste.



Tejeiro le aseguró que no tenía ningún inconveniente con que dividieran el postre, siempre y cuando fueran sólo tres fresas. Los comentarios de la publicación se llenaron de mensajes de apoyo y cariño a la nueva relación de la actriz.



(También: Jessica Cediel reveló cómo quedó su cuerpo tras las cirugías y recuperación).

Que si todas esas fresas con chocolates son solo para Juanjo o que si la hermana también se puede comer una, mandan a preguntar por ahí 🙊jajaja — Ana C. Duque (@anacrisdugo) August 29, 2022

¿Relación por interés?

Desde el inicio de los rumores de romance entre Lina Tejeiro y Juan Duque se ha dicho que el cantante quiere aprovecharse de la fama de la mujer. Incluso la influencer Yina Calderón hizo eco a esos comentarios en su cuenta de Instagram.



Hace unos días, Duque y Lina se burlaron de las especulaciones y contestaron con sarcasmo a algunas preguntas sobre el tema. En una dinámica de respuestas en redes sociales, aclararon las dudas de los seguidores.



(Le recomendamos: Pipe Bueno besó a una fan en pleno concierto; esto dijo Luisa Fernada W).



“¿Estás con Lina por marketing o en realidad la quieres? Ella merece un excelente hombre”, escribió uno de los usuarios. La pareja, que se encontraba junta, no dudó en contestar en medio de risas y a modo de chiste a los rumores de los internautas.



“Si Dios quiere, de aquí a diciembre que nos estén entregando el Grammy, ya terminamos el contrato. Yo tengo un préstamo con opción de compra”, expresó. A lo que Lina Tejeiro dijo: “Sí, ya hay otro artista esperando el otro año”.



Los dos han estado revelando más detalles sobre su relación en los últimos días. Según lo que dijeron, se conocieron en un cumpleaños de Aida Victoria Merlano y su amor nació gracias a mensajes en redes como Instagram.

Facebook Twitter Linkedin

La pareja suele publicar fotos juntos en sus historias de Instagram. Foto: Instagram: @linatejeiro @juanduque

Más noticias

Melissa Martínez aumentó los rumores de separación de Matías Mier

Georgina Rodríguez: el emotivo tatuaje que honra la memoria de su bebé fallecido

Rosalía ya está en Bogotá y se fue a visitar Monserrate

James Rodríguez, captado tomando y cantando canciones de Diomedes Díaz

Jhonny Rivera rescató a Valentino y busca apoyo de universidad para cuidarlo

Tendencias EL TIEMPO