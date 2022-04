El 21 de abril se llevó a cabo la celebración del cumpleaños de la influenciadora Aída Merlano. Entre lujos, música y mucha comida, la costeña festejó que cumplía un año más de vida junto a varios famosos de la farándula colombiana.



En días anteriores, ella había asegurado que este cumpleaños iba a ser de “otro nivel” y que sus invitados debían estar dispuestos a todo: “Si usted está tomando antibióticos, suspenda. Usted verá con qué se emborracha; guaro, tequila, whisky, pero eso sí, hasta el último trago se bebe”, finalizó.

Efectivamente, la fiesta estuvo llena de descontrol, pues la misma Merlano confirmó que, en distintas ocasiones de la noche, algunos de sus invitados y hasta ella misma había empezado a discutir con otros, pero que nada había pasado a mayores.

(Lea además: Mike Bahía: así le va en sus primeros días como papá)

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

El regalo de Lina Tejeiro

Una vez terminado el festejo, la creadora de contenido mostró en vivo, los regalos que le habían dado los famosos. Cabe resaltar que a la fiesta asistieron personalidades como Karen Sevillano, Lina Tejeiro, Yenny Saldarriaga, Yina Calderón, Lina Arroyave y Paola Usme.



Merlano reveló que la actriz y modelo Lina Tejeiro le había dado una lluvia de sobres que sumaba los 2 millones de pesos. Aunque esto pueda parecer una cantidad exagerada para algunos, lo cierto es que la amistad entre ambas mujeres se ha caracterizado por el intercambio de regalos bastantes costosos, pues Aída dijo que ella le había regalado unas gafas que costaron 2. 800.000 pesos en su cumpleaños.

(Lea además: Jada Pinkett Smith reveló que fue 'adicta a la pornografía')

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

Ambas mujeres se vieron muy felices en la fiesta. Aída lucía un vestido plateado con transparencia y una peluca roja, mientras que Lina llevaba un vestido negro con cadenas y aperturas en la espalda.



En medio del cumpleaños, ambas bailaron diferentes canciones juntas, entre estas el ‘Mapalé’, que ambas disfrutaron en la tarima del evento

A pesar de la gran suma de dinero que le regaló Tejeiro, esta no fue la más alta. La influenciadora reveló que algunas amigas suyas de marcas aliadas le habían dado 3 millones de pesos y que “en lluvia de sobres pude haber agarrado unos 8 millones de pesos”.



No obstante, los presentes que más le gustaron a Merlano no fueron en efectivo sino en artículos materiales. Según ella, el que más le gustó fue un tarjetero marca Carolina Herrera que le regaló su mejor amiga, Paola. Además, también disfrutó mucho de un perfume Imlil que le regaló el empresario de extensiones Victor Ocampo.

(Lea además: ‘La Jesuu’ acusó a su ex novio, Breiner, de golpearla y robarla)

Cabe destacar que, horas después del en vivo, la influenciadora se disculpó por haber revelado el contenido que llevaba cada sobre, ya que, según afirmó, fue “muy poco empática con la gente que quiso tener un detalle” en su cumpleaños.

