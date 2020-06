Lina Tejeiro confiesa que ha sido 'tóxica' en sus relaciones amorosas

La actriz colombiana Lina Tejeiro fue entrevistada por la presentadora Alejandra Azcárate. El encuentro virtual se hizo a través de una transmisión 'en vivo' para la casa cultural 'La Morada'.



En la conversación, además de hablar sobre su papel activo en las redes sociales, la también modelo reveló algunos detalles sobre sus relaciones amorosas, sobre todo la que tuvo con el cantante Andy Rivera.

A lo largo de su charla, la actriz habló sobre las causas que afectaron su intento de reconciliación con Rivera y señaló que lamenta no haberse dado un tiempo para ella antes de iniciar otra relación.



“Lo que vivimos en su momento fue muy bonito. Pero me arrepiento de no haber pensado en frío y no haberme tomado el tiempo necesario para sanar y poder disfrutar de otra relación”, mencionó Tejeiro, haciendo referencia a su corto noviazgo con el empresario Norman Capuozzo.

La modelo también explicó que, a pesar de todos sus intentos por contactar con él, tiene la certeza de que su historia de amor con el cantante de música urbana ha llegado a su fin, pues “seguramente se aburrió, seguramente soy muy tóxica”.



“Ya he gastado todos los recursos. Ya lo he llamado, le he escrito por Instagram, Twitter , Facebook, Snapchat. He usado todas las aplicaciones para comunicarme con él y no hay respuesta”, dijo.

En esa misma línea, Tejeiro aclaró que, en su momento, la pareja buscó darle una nueva oportunidad a la relación. Sin embargo, con la llegada del aislamiento preventivo a raíz del nuevo coronavirus y las constantes críticas en redes sociales, el proceso se hizo cada más difícil.



“Siempre están presentes los fantasmas de la desconfianza y a eso hay que sumarle que la distancia empezó a hacer de las suyas y empezamos a discutir”, comentó. Por último, relató que se siente cómoda con su soltería y que entiende que Rivera necesita espacio y tiempo para sanar.

Esa primera charla fue el pasado 26 de junio y, al otro día, retomaron la conversación en otro 'live' realizado desde el perfil de Instagram de Azcárate. En la transmisión, la actriz habló sobre lo intensa que pudo llegar a ser en sus noviazgos anteriores.



Tejeiro mencionó que en un inicio a ella le gustaba saber dónde estaban sus novios, los perseguía y les escribía todo el tiempo, destacando que “a mi el FBI me queda chiquito”.



Añadió que, para descubrir si su pareja le era infiel, se dirigía a establecimientos para que le leyeran las manos o las hojas de té, además de crear perfiles falsos para enviar mensajes.

Recordó también que hace unos años le era más difícil superar un rompimiento y destacó el fin de su relación con el actor Sebastián Vega, con quien inició un noviazgo cuando tenía 16 años.



“Me fui a vivir con él y cuando terminamos me dio una tusa tan brava que viajé a Argentina para olvidarlo”, dijo.



Finalmente, Tejeiro compartió con los usuarios detalles sobre su relación con el empresario Norman Capuozzo, señalando que, a pesar de vivir una linda experiencia junto a él, su historia de amor finalizó porque las cosas iban demasiado rápido.

Lina Tejeiro y Andy Rivera se convirtieron en una de las parejas más famosas de la farándula colombiana en los últimos años. En el 2014, hicieron público su noviazgo ante sus seguidores y los medios.



En varias ocasiones, la actriz ha aclarado que su ruptura, la cual se dio en el 2018 y que ha sido muy comentada en redes sociales, fue a causa de diferencias que surgieron entre ellos.



