Una de las relaciones sentimentales más famosas de la farándula colombiana la protagonizaron Lina Tejeiro y Andy Rivera. Por más de cinco años, ambas celebridades mostraban a flor de piel el amor que mantenían en sus diferentes plataformas digitales hasta que sorpresivamente terminaron en 2018.



Desde entonces, han estado bajo la lupa de los medios de comunicación y las redes sociales, pues si bien su amorío ya acabó, siguen apareciendo rumores que apuntan a que aún se mandan indirectas en canciones, tuits y publicaciones.



De igual forma, la actriz de ‘La ley del corazón’ ha hecho pública su relación con el cantante y creador de contenido Juan Duque hace un par de meses. Es más, oficializaron su noviazgo dos semanas atrás cuando la celebridad se enfermó y el influencer la visitó en el hospital.



Ahora, habla sin tapujos de lo que fue su relación con el intérprete de ‘Tu siempre estas’ y se mostró abierta a tocar el tema en una entrevista con ‘Diva Rebbeca’ a través de una transmisión en vivo de Instagram.



‘No tienen por qué estar juntos’



Durante su conversación con la entrevistadora digital se tocaron varios temas, entre los que destaca la supuesta mala relación que existía con la madre de Andy Rivera, pues en repetidas ocasiones se comentó que entre Tejeiro y la mujer el trato no se daba en buenos términos.



"Mi relación con Andy fue tan tóxica que seguramente ella (mamá de Rivera) en algún momento dijo: ‘se están haciendo tanto daño que ellos no tienen por qué estar juntos’. Yo creo que eso fue lo que sucedió, más no que me odiara o me detestara".



"No me odiaba ni me hacía la vida imposible, pero no quería que estuviéramos juntos porque nos veía sufrir a los dos (...) es obvio, pues si yo veo que alguien está haciendo sufrir a mis hijos o a mis perros, pues no, primero mis quereres", agregó.



Por otro lado, también manifestó que su mamá tampoco quería a su exnovio, debido a que “siempre la veía llorando por Andy Rivera”, por lo que se presume que las posibles rencillas no solo provenían del lado de la familia del músico.



