Lina Tejeiro se ha convertido en una de las celebridades más mediáticas y conocidas de la farándula colombiana. Desde su participación en la icónica telenovela Padres e Hijos, no ha parado de aparecer en la televisión nacional por casi 20 años, pues su debut lo realizó cuando apenas tenía 12 años de edad.



(Siga leyendo: En video: los zapatos rusos de Laura Acuña que son ‘muy difíciles de conseguir’).

Es por esto que la actriz, de 31 años, acapara los titulares de los medios más importantes del país con cada uno de sus movimientos. Es más, sus más de 9,8 millones de seguidores en Instagram están muy al pendiente de todo lo que pasa en su vida amorosa, familiar y laboral.



Durante las últimas semanas ha circulado el rumor de un posible embarazo de la artista, según algunos internautas, porque en una de sus últimas publicaciones en sus redes sociales supuestamente tenía un evidente crecimiento de su barriga, lo cual llamó la atención de la opinión pública, debido a que tan solo hace algunos meses confirmó su noviazgo con el cantante de música urbana Juan Duque.

Sin embargo, la intérprete de la telenovela ‘La ley del Corazón', salió a desmentir los supuestos a través de un comentario que dejó en uno de sus posts.



“Uno no se puede subir de peso 4 kilos para un personaje, porque ya me embaracé jajajajaja”, dijo la celebridad, quien además reveló que se encuentra trabajando en un nuevo papel protagónico.



Así mismo, ha dejado ver un cambio de look que la hace ver un poco mayor, al menos a lo que se refiere al peinado y tonalidad de su cabello, ya que en varias instastories, ha demostrado que dejó de lado las tonalidades claras por un color más oscuro y serio.



También: Andy Rivera le habría dedicado canción a Lina Tejeiro en pleno concierto).

Si bien no se conocen muchos detalles sobre la nueva telenovela que estaría a punto de protagonizar la nacida en Villavicencio, lo cierto es que ya se sabe que podría estar participando en un rol de época ambientado en los años 90.



Sentimientos encontrados se han generado en cientos de internautas que han compartido su opinión sobre el cambio de look de la actriz en redes sociales: “Va a interpretar a alguien de lo 90’ en su nuevo papel, por el look y las cejas delgadas”, “Con ese look te pareces a la viuda de la mafia , Carolina Gómez”, “Dijo la tía chismosa, ya se le nota el embarazo”, “Yo creo que ese nuevo look y el cabello es para un papel nuevo”, “Estás bella, pero me gustaba más tu anterior look”.



(Lea: Aida Victoria Merlano sorprende con su disfraz de Kitana, de ‘Mortal Kombat’).

Más noticias

¡Impresionante! Músico tocó su saxofón mientras le operaban el cerebro

Icardi sería historia: revelan la nueva pareja de Wanda Nara

Cantante de Herencia de Timbiquí se fracturó en medio de concierto

Tendencias EL TIEMPO