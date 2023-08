Lina Tejeiro es quizá una de las actrices colombianas que más se destaca en las redes sociales, pues por este medio comparte detalles de su vida personal, además allí enseña su carisma y energía que ha cautivado a millones.

Actualmente, tiene 31 años de edad y acumula más de 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, esta red social la utiliza para compartir momentos de su día a día y realizar pequeños clips donde envía mensajes a sus seguidores.

En las últimas horas, la famosa utilizó las redes sociales para contar que hace más de tres años tiene un problema con una empresa de telefonía móvil, que cada año le ‘renueva’ una deuda por 30.000 pesos que ya pagó.

Pueden creer que NUEVAMENTE @ClaroColombia me esta cobrando 30.000 pesos que ya he pagado anteriormente y cada año activan esa deuda?

3 años consecutivos con lo mismo. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) August 14, 2023

“Me está cobrando 30.000 pesos que ya he pagado anteriormente y cada año activan esa deuda”, mencionó Tejeiro en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Tras las declaraciones de la actriz, sus seguidores no lo pensaron dos veces para responder la publicación contando sus propios ‘problemas’ con operadores de servicio telefónico, una de las internautas que reaccionó a la publicación de Tejeiro, le recomendó cambiarse de operador, a lo que ella respondió: “Es que ya me cambié, es de una línea que suspendí hace 3 años”.



“Yo pagué una línea que ni siquiera use, de un número de teléfono que no era mío y con el que abrieron un plan a nombre mío. Nunca le solucionan a uno”, “Ay, qué feo, parece el exnovio que nunca lo supera a uno”, “conozco a alguien al que le pasó exactamente lo mismo, ni con derechos de petición pudo solucionar”, son algunos de los comentarios.

Frente a la situación que la villavicense expuso en su cuenta de X, la compañía con la que manifestó tener ‘problemas’ se contactó con ella y le dejó un mensaje en su cuenta, asegurando que va a trabajar con su equipo para solucionar su inconveniente ‘como sea’.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

