Lina Tejeiro dañó costoso vestido de Carolina Herrera que le prestaron

La actriz Lina Tejeiro, reconocida por su papel de ‘Sammy’ en ‘Padres e hijos’ y sus personajes en otras importantes producciones como ‘La ley del Corazón’ y ‘Los Graduados’, mantiene una relación muy estrecha con sus más de 8.2 millones de seguidores en Instagram.



De hecho, suele contarles varios de los aspectos de su vida y carrera profesional a través de sus historias, en las que también realiza constantemente dinámicas de 'Preguntas y respuestas' para así charlar e interactuar con ellos.



(Lea también: Lina Tejeiro a Jhonny Rivera: ‘esa familia olvida rapidísimo’).

Este jueves 23 de septiembre la famosa contó una anécdota que vivió en unos premios 'Tv y novelas' a los cuales asistió hace unos 8 años sin si quiera estar nominada. "Me moría de ganas de ir, yo sólo quería ir a farandulear, rumbear, dar lora…”, relató la actriz, de 29 años.



Continuando su relato, contó que "conseguí las entradas y ahora tenía que encontrar el vestido". Por esta razón acudió al local de Carolina Herrera, ubicado en el centro comercial El Retiro, en Bogotá.



(Le puede interesar: Lina Tejeiro le confiesa a sus seguidores que se orinó en su carro).

Facebook Twitter Linkedin

Lina contó que en ese momento no tenía plata para pagar un vestido de alta costura. Foto: Instagram

Debido a que en ese momento recién comenzaba su carrera profesional y no tenía los recursos económicos para alquilar un vestido de alta costura, Tejeiro optó por pedir que le prestaran una de las prendas de la prestigiosa diseñadora venezolana, quien vende a un alto costo sus productos debido a su exclusividad.



“Efectivamente conseguí que me lo prestaran, nada más y nada menos que en Carolina Herrera (...) me lo prestaron con la condición que lo entregara impecable, nuevo, como si nada hubiera pasado y yo me arriesgué”, dijo la actriz, quien más adelante mostró la exclusiva prenda color verde esmeralda, con escote en V en la parte delantera y de espalda descubierta hasta la parte baja.



De este modo, Tejeiro asistió a la alfombra roja, en la que fue elogiada e, incluso, resaltada como una de las mejor vestidas de la noche. No obstante, no se percató que el piso estaba adornado con pétalos de rosa y que al pisarlos manchó el vestido, que le quedaba un poco largo.



"Yo feliz, por un lado, por el otro, foto va, foto viene, pero no era consciente que estaba pisando todos los pétalos de rosas y que el vestido me quedaba largo, manché el vestido, pero dije ‘no importa, mañana lo mando a la lavandería, lo solucionan, lo arreglan, no pasa nada’… Noooo, lo llevé a la lavandería, no funcionó, no se desmanchó, no tenía arreglo”, relató.



(Le recomendamos leer: Captaron a Lina Tejeiro y Andy Rivera compartiendo juntos en una fiesta).

Facebook Twitter Linkedin

La actriz contó que casi queda empeñada. Foto: Instagram

Tejeiro decidió devolver el vestido con la pequeña mancha, esperando que no se percataran del daño; sin embargo, los tres asesores que lo recibieron realizaron una minuciosa revisión y Tejeiro tuvo que pagar 1.500 dólares por la prenda (casi 6 millones al cambio de hoy en día).



“Lo empezaron a revisar por todo lado y yo ¡Ay Dios mío!, hasta que una mancha diminuta y me dicen ‘mira, lo manchaste’, lo tienes que pagar y yo sin un peso, estaba mal económicamente, vivía arrancada, estaba mal en ese momento y no tenía de donde sacar para pagar ese vestido y yo ni siquiera sabía cuánto costaba ese vestido, me tocó pagarlo y prácticamente me tocaba quedarme empeñada en Carolina Herrera hasta que alguien me solucionara la vida”, narró.



Finalmente, dijo que aunque no ha vuelto a usarlo, no descarta hacerlo, pero no lo ha hecho hasta el momento ya que quiere evitar que los medios de entretenimiento la critiquen por reutilizar vestido. Tampoco sabe si es mejor obsequiarlo, ya que es talla cero y por poco no le queda.



Lo cierto es que, con su humor característico, contó que en ese momento tuvo que pagar mucho dinero por la prenda, que, según ella, ahora cuesta más ya que "yo lo use".



(Siga leyendo: Lina Tejeiro le contestó a mujer que le quiso decir 'interesada').



Tendencias EL TIEMPO