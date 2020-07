'No ha sido un proceso doloroso físico, pero si emocional': Tejeiro

El pasado 13 de julio la reconocida actriz Lina Tejeiro compartió con sus seguidores, quizá uno de los momentos más dolorosos de su vida: la intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse para retirar los biopolímeros que le inyectaron seis años atrás.



Un procedimiento complicado, pero totalmente necesario para mantener su salud y bienestar, pues de acuerdo con la publicación, hace algún tiempo empezó a sentir adormecimiento en una pierna, calambres y dolores en los glúteos.

Este sábado, Tejeiro agradeció en su cuenta de Twitter a sus seguidores el apoyo y manifestó que se mantiene positiva para recuperarse satisfactoriamente.



"Gracias a Dios estoy recuperándome y tengo toda la actitud para que sea lo más pronto. Gracias a todos los que me escriben a diario y me mandan su amor", aseguró la artista.



(Lea también: Dura cirugía a Lina Tejeiro para quitar biopolímeros de sus glúteos)



Aún así, no ha sido un proceso fácil y, como en cualquier procedimiento quirúrgico, debe cuidarse y procurar no realizar ningún esfuerzo. No puede agacharse, bañarse o vestirse sin ayuda, además confesó que le es muy difícil no dormir boca arriba.



"Es muy difícil no poder agacharme, vestirme y bañarme sin ayuda y aún es más difícil no poder sentarme y dormir boca arriba. Debo caminar mucho pero me hace mucha falta hacer ejercicio", comentó.



A ello, se suman los efectos emocionales producto de todo el proceso que ha tenido que vivir para lograr retirar los biopolímeros de sus glúteos. De hecho, de acuerdo con sus declaraciones, pese a los dolores físicos, lo más difícil ha sido la carga emocional de esta situación.



"Estoy bien y mejorando, no ha sido un proceso doloroso físico, pero sí emocional", compartió en su cuenta de Twitter.



(Lea también: El mensaje de aliento de Jessica Cediel a Lina Tejeiro tras su cirugía)​

Estoy bien y mejorando ♥️🙏🏼 no ha sido un proceso doloroso físico, pero si emocional.

Es muy difícil no poder agacharme, vestirme y bañarme sin ayuda y aún es más difícil no poder sentarme y dormir boca arriba. Debo caminar mucho pero me hace mucha falta hacer ejercicio. — Lina Tejeiro (@Lina_Tejeiro) July 18, 2020



(Si nos lee desde la App encuentre el contenido aquí)



Un mensaje para las mujeres

El día que Lina Tejeiro decidió compartir su caso a través de Instagram, lo hizo con el fin enviar un mensaje de alerta a todas las mujeres, para que sean precavidas con el tipo de procedimientos estéticos que se realizan y los lugares a los que acuden.



"Mi única intención con esta publicación es concientizar a todas las mujeres para que piensen antes de someterse a cualquier procedimiento estético y si tienen biopolimeros se los retiren cuanto antes", escribió.

(Si nos lee desde la App encuentre el contenido aquí)



Desde ese momento la actriz ha recibido muchos mensajes de apoyo que resaltan su valentía y fortaleza para salir adelante de una situación tan dolorosa y además, valoran el hecho de que se haya atrevido a compartir su caso con la opinión pública.



(Lea también: Lina Tejeiro confiesa que ha sido 'tóxica' en sus relaciones amorosas)



Milena López, Julieta Pineres, Viña Machado, Alejandra Buitrago y Kristina Lilley, son solo algunas de las personalidades que han enviado sus mensajes de solidaridad a la artista.



Tendencias EL TIEMPO

Otros temas de Tendencias

Elianis Garrido, molesta porque le recordaron pelea en ProtagonistasPolíticos hacen el ‘baile del ataúd’ en discoteca en plena pandemiaLos divertidos videos de ‘curas locos’ que se toman TikTok