Lina Tejeiro contó triste historia sobre su perrita Frida: ‘No saben cómo me ha dolido’

La actriz colombiana Lina Tejeiro ha mencionado en diferentes ocasiones, por medio de sus redes sociales, que es una amante de los animales, motivo por el cual tiene tantas mascotas en su casa, las cuales en su mayoría son perros.



(Lea también: ¿Tiene tos? La infusión que sirve como expectorante y jarabe natural).



Hace unos dos meses, la artista tuvo que despedir a una peludita que vivía con ella, por lo que le dio un adiós en su perfil de Instagram en el que publicó diversas fotos y videos que dejaban observar algunos de los momentos más importantes que pasaron juntas.

En el 'post', mencionado anteriormente, también le dedicó unas palabras: "Entender la vida es difícil y entenderla sin ti será un proceso aún más difícil. Te me fuiste Frida y aún no entiendo por qué. Todo fue tan de repente. Tengo mi corazón hecho pedacitos. Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor".

Una de sus mascotas le habría avisado sobre la muerte de Frida



La también empresaria expresó mediante sus redes sociales que una de sus mascotas le había dado algunas señales que pudieron estar relacionadas con la muerte de su perrita Frida. Al parecer, su gato, Da Vinci, había presentado un comportamiento extraño una semana antes de lo ocurrido.



(Siga leyendo: El poderoso ritual de Mhoni Vidente para atraer prosperidad en 2024: le contamos).



"Oigan, les voy a contar algo, ustedes verán si me creen o no, igual yo estoy un poquito loca, pero antes de que Frida partiera de este mundo, una semana antes Da Vinci empezó a tener un comportamiento muy extraño. Empezó a maullar a las tres de la mañana, pero de una manera, o sea, me maullaba en la cara, me tocaba la cara, me despertaba, pero lo más raro es que comenzaba a brincar todas las noches", dijo Tejeiro.

Por lo anterior, la actriz comentó que ese comportamiento la tenía muy extrañada, ya que le resultaba muy raro. Sin embargo, tuvo que realizar un viaje hacia México, por lo que no podía estar en su casa, aun así llamó a su "nana" para ver cómo seguía su gato, a lo cual ella le dijo que había estado muy tranquilo y se encontraba bien.



Cuando llegó a Colombia, su "nana" le volvió a comentar que no hubo ninguna complicación ni comportamiento extraño por parte de su felino. Al día siguiente tenía que llevar a dos de sus mascotas, una de ellas era Frida, al veterinario para que se les hicieran la esterilización, ya que la actriz no quería "llenarse de cachorritos, ni perritos, ni de nada".



(De interés: A punta de escobazos mujer espantó a un grupo de delincuentes durante una balacera).

Además, sus veterinarios de confianza le habían dicho que para cuidar la salud de sus peluditos era importante realizarles estas cirugías. La noche anterior al fallecimiento de la perrita, ella decidió no dormir con ella, cosa que solía hacer con la canina y su gato.



"Ustedes no saben eso cómo me ha dolido y todavía estoy tratando de que no me duela tanto el hecho de no haber dormido con ella esa noche porque fue su última noche", expresó Lina Tejeiro. Luego, explicó que no la dejó estar con ella porque tenía "la mala costumbre de orinarse" sobre su colchón.



Cuando se acostó a dormir, su gato persa volvió a presentar comportamientos extraños esa noche. Al otro día, se levantó para llevar a sus mascotas a la veterinaria para su cirugía, pero el felino la seguía tocando en la cara y maullando. Diez minutos después, la doctora le dijo que Frida había entrado en paro.



Posteriormente, salió de su casa a la veterinaria y mientras estaba en camino recibió otra llamada en la que confirmaron que su perrita había fallecido. "Luego de eso, Da Vinci no volvió a maullar a las tres de la mañana, no volvió a brincar, dejó de molestar a esa hora. Entendí que él quería decirme algo".

Lina Tejeiro da detalles de su primer papel en el cine colombiano

Más noticias en EL TIEMPO

¿Su signo del zodiaco cambió? La principal razón sería el movimiento de la Tierra

'Perreo', 'machirulo', 'no binario': palabras que la RAE incluye en el diccionario

Epa Colombia cuenta lo que ha sufrido en su embarazo: brotes en la cara y agotamiento

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO