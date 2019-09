Las confesiones de Lina Tejeiro en entrevista con 'Juanpis' González

La actriz colombiana Lina Tejeiro es la invitada del más reciente programa del humorista y 'youtuber' Alejandro Riaño, en su papel de ‘Juanpis González’, el cual fue publicado el domingo en la noche.

Durante el show, Tejeiro dio varios detalles de su vida amorosa desde que actuó en ‘Padres e hijos’, primera producción televisiva en la que tuvo un papel importante.



“Fueron cinco años en ‘Padres e hijos’ y ahí fueron mis primeros amores. Mi primer novio fue Carlos Torres; fue mi primer amor. Duramos un año y al tiempo conocí a Sebastián Vega”, afirmó.



‘Juanpis’, el presentador, quiso ir un poco más allá y le preguntó que si al referirse al actor Carlos Torres como el primer amor se refería a si había iniciado su vida íntima con él. Entre risas, el famoso comediante le dijo que no era necesario que contestara, pero segundos después Tejeiro confirmó que el protagonista de ‘La reina del flow’ había sido “su primer hombre”.

La actriz habló también de Andy Rivera. Respecto al cantante de reguetón, afirmó que había sido su relación sentimental más estable desde hace un buen tiempo, pero que no lo extraña. También contó que su noviazgo, de más de cuatro años, se terminó porque él quería ser un hombre soltero. "En realidad no terminamos, él me dejo de hablar", dijo.

​

Tejeiro afirmó que a sus 16 años se fue a vivir con Sebastián Vega, otro de sus novios, y que a esa misma edad también se hizo una liposucción a pesar de que su madre no aprobara su decisión de operarse.



Además de su vida amorosa, también habló de su carrera como actriz, las producciones en las que ha estado y los premios que ha ganado; la intérprete de Catalina en ‘La ley del corazón’ dijo que no tiene ninguna profesión, pero que su paso por 'Padres e hijos' y vivir en Buenos Aires, Argentina, le ayudó a aprender todo lo que necesita.



Aunque en el programa dijo que hoy en día no tiene ninguna relación sentimental (el programa fue grabado hace unos meses), Tejeiro publicó recientemente una foto en su cuenta de Instagram con el que sería su actual novio; el venezolano Norman Capuozzo, quien es CEO de Go Pro Sport Management, empresa de asesoría a futbolistas.

ELTIEMPO.COM