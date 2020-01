Críticas a Lina Tejeiro por insultar a los presentadores de La Red

El pasado sábado 11 de enero, el programa de farándula 'La Red' de Caracol, reveló algunas evidencias que indicarían que la actriz Lina Tejeiro habría regresado con su expareja, Andy Rivera.

Ni la actriz ni el cantante habían confirmado alguna novedad de su relación por ningún medio. Tejeiro decidió reaccionar a lo publicado por 'La Red' en un mensaje que desmentiría la noticia.



Sin embargo, más que descartar alguna posibilidad de que la noticia sobre su reconciliación con Rivera fuese cierta, el mensaje ha sido muy comentado porque algunos lo catalogan de homofóbico.



A través de una historia de Instagram, la actriz, que ha sido estrella en programas de televisión colombianos como 'La Ley del Corazón', envió un mensaje a sus seguidores sobre los 'shows' de televisión de farándula: "No crean en programas de televisión donde la presentadora tiene más testosterona que sus cuatro compañeros", dijo.



Varios usuarios en redes no demoraron en interpretar el mensaje como un dardo a 'La Red', su presentadora Mary Méndez, y sus compañeros Carlos Giraldo, Carlos Vargas, Frank Solano y Juan Carlos Giraldo.



La historia ya no se encuentra disponible en la red social, pero varios ya han manifestado su descontento con la actriz, tildando su comentario de "homofóbico y desacertado". Otros, aplaudieron su postura y su decisión de desmentir la noticia que entregó 'La Red'. Estas fueron algunas de las reacciones que tuvo el mensaje de Tejeiro en redes:

Bastante homofóbica Lina Tejeiro en su Instagram atacando a La Red. Si está en desacuerdo con un contenido emitido hay otras maneras para hacerlo, pero burlarse de esa manera es inaceptable. pic.twitter.com/JzBcaJljYw — Jairo Soto Hernández (@JairoSoto) January 12, 2020

Lina Tejeiro puede salir a desmentir una "noticia", sin necesidad de referirse así a otra mujer. Terrible. pic.twitter.com/oDGTl1oQul — Marusa (@MarusaPaz) January 12, 2020

Mí gente, ella es Lina Tejeiro mandando a callar a los de la red y me encanta. pic.twitter.com/EhNGomepSB — El corazón de Dayito (@karenherazo21) January 12, 2020

Andy Rivera y Lina Tejeiro han estado en el radar de la farándula colombiana desde que confirmaron su relación sentimental en 2018. Meses después, decidieron terminar y desde allí los rumores sobre una supuesta reconciliación han estado presentes.



Esos comentarios tomaron fuerza después de que Tejeiro confirmara su ruptura con el venezolano Norman Capuozzo, pocos meses después de presentarlo en redes como su pareja.

Tendencias EL TIEMPO