Lina Tejeiro confesó que dio positivo dos veces para covid

El tercer pico de la pandemia está atemorizando a todo el país, pues se han registrado algunos récords lamentables. Este 19 de abril, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud (INS) señaló que Colombia tuvo la jornada con más muertes desde que llegó el coronavirus al territorio nacional, pues hubo un total de 420 decesos.



(Tal vez le interese: Actriz Lady Noriega, hospitalizada en Medellín por coronavirus).

Entretanto, la cantidad de personas que se ha contagiado y que ha desarrollado covid-19, la enfermedad que produce el virus, es cada vez mayor. Muchas de ellas han compartido sus experiencias y la reacción de sus cuerpos a la hora de enfrentar este mal.



Recientemente, la actriz Lina Tejeiro contó en sus redes que había estado un poco 'perdida' de sus seguidores en los últimos días. Entre otras cosas, explicó que a ella y a su madre (quien también estaba acompañándola en los videos) les dio coronavirus.



Por fortuna, ambas pudieron superarlo. Según dijo, ella se encuentra sin síntomas y su mamá, en cambio, sí tiene algunas complicaciones, aunque no especificó bien cuáles y qué tan graves.



(Le recomendamos: Murió por covid-19 'negacionista del virus' que hacía fiestas ilegales).



Lina Tejeiro dijo que, sin embargo, hace unos días sí tuvo síntomas. "Perdí el olfato, el gusto", señaló. Y luego dijo que tuvo una fuerte tos, escalofríos y desaliento.



Y advirtió que es la segunda vez que tiene una prueba positiva de covid. "La primera vez que me dio fue el año pasado. Como en septiembre me enteré de que ya me había dado porque tenía anticuerpos", añadió. En ese momento, señaló, no tuvo ningún síntoma.

(Si nos lee desde la app, puede ver la publicación acá).



También dijo que sus perros se habían enfermado durante esos días. "Literal, les dio hasta mis perros, no sé si tiene que ver, pero sí se enfermaron los tres perros", contó. Más tarde sostuvo que no quiso decir que a los perros les daba covid, solo que los suyos tuvieron síntomas en el mismo momento en el que ella y su familia se habían contagiado.



(También puede leer: Foto de Piqué, esposo de Shakira, en WhatsApp ha sorprendido a todos).



Vale decir que no se tiene registro de que los canes se contagien de forma masiva por coronavirus. Pero sí se han reportado casos puntuales. Por ejemplo, el año pasado las autoridades mexicanas dieron a conocer que habían encontrado que cinco caninos estaban infectados.



Eso sí, la Secretaría de Agricultura de ese país señaló que no representaban un riesgo para los seres humanos en la medida en que no tenían la posibilidad de transmitir el virus por su cuenta.



Ahora bien, también es importante aclarar que, aunque hay personas que como Lina Tejeiro que dan positivo para coronavirus en dos ocasiones distintas con varios meses de diferencia, esto no implica que se hayan reinfectado.



Un caso similar sucedió con el ciclista Fernando Gaviria, que volvió a dar positivo para covid-19 en octubre, después de haber contraído el virus por primera vez en marzo de 2020. En su momento, la Unidad de Salud de EL TIEMPO explicó que no se trataba necesariamente de una reinfección, pues llegar a esa conclusión requiere de estudios y evaluaciones clínicas rigurosas en los pacientes.



(Siga con: ¿Es el segundo positivo por covid de Fernando Gaviria una reinfección?).



Esto significa que en muchos casos se trata más de una reactivación de los síntomas de los pacientes e incluso del 'covid persistente', como se le conoce a la enfermedad cuando los síntomas son prolongados.



De hecho, en Colombia, que ya acumula más de 2,6 millones de casos de coronavirus, solo se registró formalmente la primera reinfección hasta marzo de este año.

Tendencias EL TIEMPO