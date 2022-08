Lina Tejeiro y Juan José Duque confirmaron su relación hace unas semanas en redes sociales. Los seguidores empezaron a especular de un romance entre los dos luego de ver sus interacciones en Twitter e Instagram.



La actriz se está dando una nueva oportunidad en el amor tras el fracaso que vivió con Andy Rivera a principios de año. Una vez más intentaron regresar y no funcionó, por lo que separaron sus caminos.



(Siga leyendo: Yina Calderón tuvo que mudarse por quejas de ruido de sus vecinos).

A pesar de que no lleva mucho tiempo con Juan Duque, todo parece indicar que la relación va viento en popa. Lina Tejeiro ya le presentó a su familia y constantemente se están dedicando mensajes y regalos en redes.



En su cuenta de Instagram, Lina abrió un espacio para conversar con los usuarios que la siguen y entretenerse un rato. La mayoría de preguntas estuvieron centradas en su vida amorosa y algunos de sus proyectos laborales.



A la famosa le preguntaron cómo se conoció con su novio actual. Tejeiro aprovechó el momento para revelar algunos detalles de su relación que hasta entonces eran desconocidos para el público.



(Más: J Balvin sorprende a su mamá con visita inesperada: así fue su reacción).



"Supe de él porque alguien posteó un 'reel' de él y ahí lo empecé a seguir en su cuenta de Latiners y nos conocimos en persona, de tú a tú, en los cumpleaños de Aida Victoria pero ahí no pasó nada, ahí no hablamos, fue después. Luego empezamos a hablar por aquí por Instagram y hasta el sol de hoy nos seguimos conociendo”, confesó la actriz.



Añadió que esa no es la anécdota completa y que se saltó algunos detalles. Lina

expresó que está esperando "que la historia se haga más interesante" para revelar más datos de su romance.

Facebook Twitter Linkedin

La actriz es cinco años mayor que Duque. Foto: Instagram: @linatejeiro @juanduque

El mensaje de Lina Tejeiro a sus críticos

En redes sociales, la actriz está acostumbrada a recibir tanto mensajes de cariño como de odio. Hace unos días, Lina se pronunció sobre los comentarios que vienen del círculo de la exnovia de Juan Duque.



(También: Greeicy Rendón: el divertido video cantando en inglés con su hijo Kai).



Desde que se conoció el romance, algunos allegados a la mujer han estado atacando a Tejeiro. Finalmente la famosa le dejó un recado a la persona que estaría intentando dañar su nueva relación.



“Por fin alguien coherente. Su nombre es Isabel, pero le dicen solapada, tira ‘hate’ y desactiva los comentarios para que no la hagan llorar. Es que hasta para meterse en lo que no les importa hay que tener ovarios bien puestos”, manifestó Lina Tejeiro.



Sofía Tabares, exnovia de Duque, no se ha pronunciado sobre el tema.

Por fin alguien coherente. 🥹

Su nombre es Isabel pero le dicen solapada, tira hate y desactiva los comentarios para que no la hagan llorar.

Es que hasta para meterse en lo que no nos importa hay que tener los ovarios bien puestos. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) August 14, 2022

Más noticias

Marc Anthony pidió un aguardiente y le dieron un botellazo en Medellín

Anuel AA podría perder la custodia de su hijo ante demanda de su expareja

Karol G será tía: su hermana Verónica Giraldo está embarazada

¿Andy Rivera se fue de Colombia? Esto dijo su padre, Jhonny Rivera

‘Café con aroma de mujer’: así se ven ahora los actores de la versión original

Tendencias EL TIEMPO