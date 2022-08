Para nadie es un secreto la tensionante y poco amigable relación que tienen la actriz colombiana, Lina Tejeiro, y la polémica ex protagonista de novela, Yina Calderón. Desde hace ya unos meses, han venido protagonizando varios altercados en redes en los que han dejado a la vista su complicado vínculo.



Esta vez, la que decidió acabar con el silencio fue la recordada ‘Sammy’ de ‘Padres e Hijos’, al defender a su nuevo novio, el músico Juan José Duque, tras unas fuertes acusaciones realizadas por la DJ huilense en las que afirmaba que además de ser farandulero, el nuevo romance de la actriz estaría con ella solamente para adquirir seguidores.

Todo comenzó cuando a través de una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, la creadora de contenido reconocida por su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele 2013’, comentó respecto a qué opinaba acerca de la nueva relación de Lina Tejeiro. Pese que al inicio aclaró que no hablaría del tema, al final se despachó en contra de Tejeiro, dando paso a una nueva controversia.

(Lea también: ¿'Yailin, la más viral' reaccionó al cambio de ‘look’ de Karol G?).



“¿La verdad o la mentira? La mentira: es desinteresada (la relación), que están enamorados. Y la verdad: que el ‘pelado’ solo busca seguidores y que ella se los está dando” declaró Calderón ante la cámara.

Por su parte, Lina Tejeiro se dejó de rodeos y sin mencionar explícitamente para quién iba dirigido su mensaje, decidió contestar a los comentarios de la polémica influenciadora. Con un conocido refrán, la también actriz de ‘La Ley del Corazón’, dejó en claro que las personas que hablan mal de otras personas, también están hablando mal de sí mismas.



“Lo que dice Pedro de Pablo dice más de Pedro que de Pablo”, dijo Tejeiro a sus seguidores, y además, agregó que el dicho aplica “sobre todo cuando habla mal de una persona que no conoce, de alguien que nunca ha visto y de un tema completamente ajeno”.

(Siga leyendo: Yeferson Cossio explica por qué se va de Colombia: ‘Quiero comenzar de nuevo’).

La ‘tiktoker’, que cuenta con 4.5 millones de seguidores en esta red social, aseguró que de ahora en adelante, no caerá en el mismo juego, haciendo alusión a la dinámica con la que ha venido enfrentándose a las críticas y acusaciones en redes. “Yo no voy a caer en ese jueguito de que hablen mal de mí y yo contesto porque esa es la estrategia. Esa es la que siempre utilizan… hablemos mal de esta para que nos conteste y así nos volvemos noticia en el tire y en el respondo” concluyó la actriz en sus historias de Instagram.

Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para dejar un mensaje en Twitter. “Vivimos cuestionando el amor de los demás y no preguntamos dónde está nuestro amor propio”, comentó al respecto de la controversia en la que sus seguidores no han dudado en apoyarla.

(De interés: ¿Qué clave de Wi-Fi tiene la Casa de Nariño? Lo que dice Iván Duque en video).

Vivimos cuestionando el amor de los demás y no preguntamos dónde está nuestro amor propio. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) August 4, 2022

Recientemente, Lina Tejeiro habría confirmado su nuevo romance con el también influenciador y músico, Juan Duque. Los rumores iniciaron luego de que ambos se mostraran muy románticos y cercanos a través de redes sociales, especialmente en Instagram y Twitter. Su amorío, amado y criticado a partes iguales, sigue floreciendo y dando de qué hablar.

Más noticias

Secuestrador de perros de Lady Gaga fue condenado: pasará años en prisión

Fotos: el cambio que tuvo Laura Bozzo a través de sus años en la televisión

¿Qué son en realidad los 'demogorgones de cinco cabezas' encontrados en un río?

Tendencias EL TIEMPO