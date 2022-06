Una de las relaciones más sonadas en la industria del entretenimiento colombiano fue la de la actriz Lina Tejeiro y el cantante Andy Rivera, quienes tras su separación se han tenido que enfrentar a un sinnúmero de comentarios. Incluso, varios seguidores han señalado su deseo de que vuelvan a estar juntos.



Este 16 de junio, Tejeiro confesó en un video subido a su canal de YouTube que intentó volver con Andy Rivera, pero se separaron en marzo de este año. Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas es que en la grabación la mujer señaló que una de las tantas especulaciones de sus seguidores había sido cierta.

La dinámica del vídeo consistió en que la actriz tenía que ver las fotos de las personas que marcaron su vida. Cada vez que pasaba las imágenes decía por qué han sido importantes. Como era de esperarse, en el transcurso de juego, apareció una fotografía de Andy Rivera. Al principio Lina se vio sorprendida, pero igualmente dio unas palabras.



“Yo a él solo tengo que darle las gracias por el papel que asumió en esta novela. Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, porque fue un gran maestro”, contó Tejeiro.



De la misma forma, aseguró que Rivera siempre va a ser una persona importante en su vida y que siempre lo va a querer. Sin embargo, afirmó que ya es hora de pasar de página y soltarlo.



“Realmente hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo. Intentando, remando, tratando de reconstruir”, comentó.

Sí eran sus zapatos

La actriz confesó que los tenis que salieron en sus historias hace un buen tiempo cuando estaba en Miami sí eran de Andy Rivera.



“Si queríamos escribir una historia con final feliz, pero pues a veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, pues no lo fuerces. No es de tu talla nada que hacer. Para recibir hay que soltar y soltar no significa perder”, dijo.



Tejeiro terminó diciendo que él siempre hará parte de su historia, ya que estuvieron juntos por nueve años.

