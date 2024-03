Lina Tejeiro confesó que le fue infiel a Andy Rivera: 'Puse cachos con futbolistas'

Muchos televidentes vieron el crecimiento de la actriz Lina Tejeiro a lo largo de los años en las pantallas de su casa. A los 11 años saltó a la fama por su papel de 'Sammy' en el programa 'Padres e hijos'. Con tan solo 32 años tiene una amplia trayectoria en el cine y la televisión que incluye producciones como 'La ley del corazón', 'Chichipatos' y 'Un rabón con corazón'. La famosa incursiona en este momento como presentadora en Vix de 'La casa de los famosos Colombia'. A los 11 años saltó a la fama por su papel de 'Sammy' en el programa 'Padres e hijos'. Con tan solo 32 años tiene una amplia trayectoria en el cine y la televisión que incluye producciones como 'La ley del corazón', 'Chichipatos' y 'Un rabón con corazón'. La famosa incursiona en este momento como presentadora en Vix de 'La casa de los famosos Colombia'.

La actriz es popular por decir las cosas sin miedo al qué dirán. En el mundo de las redes sociales, también es una celebridad, sus videos reúnen cientos de vistas y, tan solo en Instagram, tiene más de 10 millones de seguidores.

En el formato de entrevistas producido y realizado por la presentadora Eva Rey, llamado 'Desnúdate con Eva', fue invitada Lina Tejeiro para hablar sobre varios detalles inéditos de su vida personal y carrera. En un fragmento del programa, confesó que había sido infiel en repetidas ocasiones.

Lina Tejeiro confesó que fue infiel

El tema se dio mientras hablaban de la situación de Nataly Umaña y Alejandro Estrada. "Yo trato de ser imparcial, pero se vuelve muy difícil, sobre todo porque he trabajado con Nataly, es una gran actriz, seguramente, es un gran ser humano, pero ahorita como mujer y esposa, no ha actuado de la mejor manera, desde mi punto de vista", expresó.

Al dar su punto de vista, Eva Rey preguntó si ella alguna vez ha sido infiel y respondió: "He sido infiel, pero no a nivel nacional, donde lo ha visto toda Colombia y Latinoamérica”.

¿A quién le fue infiel?

Aunque no dio nombres, aseguró que sí le habían sido infiel varias veces una pareja durante nueve años de relación. Muchos de sus seguidores aseguraron que se trataba del cantante Andy Rivera, porque ese fue el tiempo que duraron. Tejeiro, en su defensa, aclaró que ella lo hizo por “venganza”.

"Ya no perdono una infidelidad. Perdoné muchas durante 9 años. Yo fui infiel por venganza y, además, se lo hacía saber. Caímos en una relación muy inmadura, éramos muy pequeños", confesó.

Ella expresó que se lo hacía saber y era con alguien que le doliera. "Él me ponía los cachos con cualquiera (...). Yo con gente muy importante, puse los cachos con futbolistas y otros cantantes", afirmó Tejeiro.

Eva le preguntó cómo uno perdona tanto y ella expresó: "Por falta de amor propio, porque crecí viendo que eso era amor en mi familia. Mi mamá perdonó muchas veces a mi papá y para mí estaba metido en mi cabeza que eso era amor".

La actriz detalló las veces que lo hizo con su anterior pareja: "Estamos hablando de una Lina de hace muchos años, yo puse unos cuatro cachos. Él me puso con muchas más y las que no me enteré".

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO