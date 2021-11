Lina Tejeiro: conozca el 'Tejeiro Palace', la lujosa casa de la actriz

Lina Tejeiro compartió con sus seguidores un video en el que mostró cada rincón de su lujosa casa a las afueras de Bogotá. La actriz, quien recientemente cumplió 30 años, no se guardó la emoción que le genera cada uno de los espacios de la vivienda y contó un poco sobre la decoración y lo que le gusta hacer en cada lugar.

La casa tiene una fachada moderna, con ventanas amplias que dan al exterior, un gran jardín en L con el área suficiente para realizar reuniones y eventos.

Así es la casa de Lina Tejeiro

"Lo que encontramos apenas entramos a mi cada es el depósito, Aquí guardo todos los chécheres, todo lo que es el gimnasio, las pesas", inició el 'videotour' la actriz de 'La ley del corazón'.



El siguiente lugar que mostró fue el baño social, un espacio pequeño con solo inodoro y lavamanos. Tiene pisos blancos y un papel tapiz con diseños en color beige, accesorios en color oro y cuatro espejos circulares, de diferentes tamaños, que crean una forma moderna y llamativa.



"Este es el baño al que vas a entrar cuando seas invitado a mi casa y te den ganas de hacer pipí", expresó con gracia Tejeiro.

Los muebles de la sala son blancos con toques dorados. Foto: Instagram: @ linatejeiro

Un espacio llamativo, poco común en las casas colombianas, es lo que Lina denominó el recibidor, donde atiende a sus visitas. Un espacio amplio con varios espejos empotrados, un sillón y algunos accesorios.



"Continuamos con la sala, a mi este espacio me encanta es donde disfruto más la compañía de mis visitas, me tomo un cafecito, nos sentamos a echar chisme y vemos televisión".



En un rincón de la sala, bajo las escaleras, la actriz tiene el mueble del televisor, una foto de ella con sus mascotas, accesorios decorativos y algunas plantas; una que escogió la diseñadora de interiores, otra que era de su mamá y una orquídea que le regaló Greeicy.



"Esta me la regaló Greeicy, pero lo más lindo es que cuando me mudé a esta casa, se me quedó en el apartamento y se quedó mucho tiempo sola sin agua y sin nadie que la cuidara y después de traérmela para acá, dos o tres meses después, la recuperamos", reveló emocionada.



Cabe aclarar que es una cada de concepto abierto, por lo que seguido de la sala, está el comedor y a un lado la cocina integral, con una pequeña isla con sillas, lavaplatos con vista al exterior, hornos empotrados, un nevecón, lavavajillas, estufa y gabinetes superiores grises e inferiores blancos.

La terraza interior cuenta con una sala y un comedor con toque moderno y campestre. Además, hay espacio para asados. Foto: Instagram: @ linatejeiro

"Este es el espacio de Zoraida, aquí es donde ocurre toda la magia de las manos de ella, aquí es donde prepara mis desayunitos, mis almuercitos y prácticamente tiene lista toda la comida de la semana", confesó.



Anexo al nevecón hay una puerta que da al patio de ropas, allí hay una lavadora secadora, la barredora, espacio de almacenamiento y el lavadero.



En la primera planta hay una amplia terraza interior, que da con el jardín. Allí hay un comedor de ocho puestos y muebles con un estilo un poco más campestre, un minibar, una parrilla y chimenea.



"Obviamente la zona verde que es donde más le gusta compartir a mis perritos, aquí aprovecho el sol y juego con los perritos", explicó.



El segundo piso cuenta con una pequeña biblioteca y tres habitaciones con closets y baño; una para invitados, en la otra generalmente se quedan su mamá y su hermano y la tercera es la habitación principal, que es mucho más amplia y cuanta con vestier y jacuzzi.

