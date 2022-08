Mientras muchos celebran que Lina Tejeiro está saliendo con el cantante Juan Duque, hay quienes critican su relación y, en general, la vida de la actriz de ‘La ley del corazón’.

Sin embargo, Lina ha hecho caso omiso a sus ‘haters’ y continúa disfrutando de las mieles del amor, pues, desde que se confirmó el noviazgo, no han parado las demostraciones de afecto entre los ‘tortolitos’.

La pareja interactúa constantemente en redes sociales, en las cuáles hay varios comentarios ofensivos hacia la actriz, quien cansada de las críticas decidió responderle a quienes la atacan.

Y recuerda que para ser feliz lo que hagan los demás con su vida, decisiones y elecciones te debe importar un culo.

No te metas en la vida de los demás, métete mejor al gimnasio.

Lindo agosto. ♥️

P.D toma dos litros de agua. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) August 1, 2022

“El amor solo incomoda a los cobardes”, afirmó Lina en su cuenta de Twitter y destacó que disfruta mucho de que a algunos “les arda su existencia”.

Lina Tejeiro y Juan Duque confirmaron su relación hace unas semanas. Foto: Instagram: @linatejeiro

Además, la protagonista de ‘’Un rabón con corazón’ dio un consejo a todos sus seguidores y, de paso, a aquellos que opinan sobre su vida.

“Recuerda que para ser feliz lo que hagan los demás con su vida, decisiones y elecciones te debe importar un cu... No te metas en la vida de los demás, métete mejor al gimnasio”, recomendó Tejeiro.

Por su parte, Juan Duque también se pronunció frente a la ola de críticas que ha recibido y recalcó que, al igual que Lina, prefiere guardar en su corazón los buenos deseos de quienes lo siguen y no el odio de quienes lo insultan.

"Me quedo con el parcero que sube todos los días estados cantando “X ti lo digo”. Me quedo con la parcera que “+Chimbita” le ayudo a quererse más y valorar sus virtudes. Me quedo el amor y los buenos comentarios. La vida es muy cortica pa’ andar tirando hate", escribió en Twitter.

Me quedo con el parcero que sube todos los días estados cantando “X ti lo digo”. Me quedo con la parcera que “+Chimbita” le ayudo a quererse más y valorar sus virtudes. Me quedo el amor y los buenos comentarios. La vida es muy cortica pa’ andar tirando hate. — Juan Duque. (@wawawanduque) August 1, 2022

