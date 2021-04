Lina Tejeiro contó que fue víctima de acoso sexual

El acoso sexual es una situación denigrante que viven a diario muchas mujeres en Colombia. De hecho, recientemente se hizo viral una grabación de una usuaria que fue víctima de acoso mientras usaba el transporte público de Bogotá.



Según denunció la mujer, un hombre le mostró sus partes íntimas dentro del bus, sin embargo, cuando la víctima señaló públicamente al sujeto, otra pasajera puso en duda su testimonio y no recibió ayuda de parte de nadie.



Ante esta situación, la reconocida actriz colombiana, Lina Tejeiro, decidió compartir la grabación en sus redes sociales, manifestando su apoyo y respaldo a la mujer.



Lamentablemente, muchos de sus casi 8 millones de seguidores, pusieron en tela de juicio la palabra de la mujer del video. Por eso, la artista, de 29 años, decidió hablar de su propia experiencia y confesó que ella también ha sido víctima de acoso sexual en dos ocasiones durante su vida.



La primera ocurrió cuando aún era menor de edad y asistía al colegio. Según relata, un celador le mostró su pene cerca a la institución educativa.



La segunda fue muy similar, pero en esta ocasión fue un taxista quien le enseñó sus partes íntimas mientras la famosa se encontraba dentro del vehículo de transporte público.



“A mí también me pasó en algún momento de mi vida, un taxista me mostró su pene y cerca del colegio donde estudié un celador me mostró el pene”, contó la llanera en sus historias de Instagram.



De igual manera, reafirmó su apoyo e indicó que se solidariza con la mujer que vivió esta indignante situación. “Por eso no pongo en duda lo que la mujer dice, porque tristemente muchos me están diciendo que no se ve el pene, que es mentira, ¿acaso no ven cómo se sube la cremallera? Como se nota que no saben qué es vivir eso”, puntualizó.



De acuerdo con un reportaje de Citytv realizado en 2018, el 64% de las mujeres en Bogotá ha manifestado ser víctima de acoso callejero. Por otro lado, un promedio de 6 mujeres al día ha denunciado que son víctimas de este tipo de conductas en el transporte público.



Por otro lado, según datos de las autoridades, durante ese año se generaron 543 denuncias de acoso sexual en la capital, de las cuales 159 se presentaron en Transmilenio.



Tendencias EL TIEMPO