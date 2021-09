Lina Tejeiro a Jhonny Rivera: ‘esa familia olvida rapidísimo’

Después del encuentro entre la actriz Lina Tejeiro y el cantante Jhonny Rivera en el restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, mucho se ha hablado acerca de la relación que mantiene la famosa, de 29 años, y su exsuegro.



Y es que a pesar de que ya han pasado varios años desde que terminó el noviazgo entre la actriz, recordada por interpretar a 'Sammy' en 'Padres e hijos', y el cantante de música urbana Andy Rivera, los seguidores de ambas celebridades siguen hablando y especulando acerca del amor entre ambos.



De hecho, recientemente en una dinámica de 'Falso o verdadero' que llevó a cabo Jhonny Rivera en sus historias de Instagram, uno de sus más de 2.5 millones de seguidores le preguntó si le debía algunos tragos a su exnuera, Lina Tejeiro.



En forma de broma, el pereirano, de 47 años, respondió, recordando la borrachera que se pegó la actriz la última vez que se vieron, en Rancho MX, la cual, según ella, fue por tomarse solo tres 'shots' de tequila.



“Pues si se los debiera, me va a salir muy barato porque ella se emborracha con el olor”, dijo el interprete de 'Te extraño'.



Y como era de esperarse, Tejeiro no se quedó callada y le contestó mediante sus historias de Instagram, recordándole que cuando estaba en una relación con Andy, se quedaba bebiendo hasta la madrugada con él.



“Uy don Jhonny, cómo se nota que esa familia olvida 'uff' rapidísimo, porque yo con usted amanecía bebiendo en la finca, no diga que no”, respondió Lina en medio de risas ante sus más de 8.2 millones de seguidores de Instagram.



Por este tipo de comentarios es que muchos de los seguidores de la actriz creen que ella aún no ha superado al cantante Andy Rivera, de 26 años, con quien terminó en 2018 tras seis años de relación.



De acuerdo a lo que ha dicho Tejeiro, la ruptura se dio por diferencias entre ambos. A su vez, ha indicado que tiene la certeza de que su historia de amor con él ha llegado a su fin, pues “seguramente se aburrió, seguramente soy muy tóxica”, confesó en junio en una transmisión 'en vivo' para la casa cultural 'La Morada'.



“Ya he gastado todos los recursos. Ya lo he llamado, le he escrito por Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. He usado todas las aplicaciones para comunicarme con él y no hay respuesta”, dijo en el espacio ya citado, confesando que la ruptura le provocó una fuerte 'tusa' y que en distintas ocasiones quiso arreglar las cosas con el cantante de música urbana.



No obstante, actualmente la famosa se encuentra soltera y asegura que ya superó este 'oscuro' episodio de su vida.



