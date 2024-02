Lina Pulido, presentadora de CityTV, cuenta cómo fue extorsionada tras reportaje

Durante la emisión de este sábado 10 de febrero del programa 'Bravissimo', que se emite en las mañanas de los fines de semana en el canal CityTV, los invitados fueron Johnatan Nieto y Lina Pulido, presentadores de City Noticias.



Durante la entrevista se abordaron varias temáticas enfocadas a la labor del periodismo y cómo esta se puede considerar una profesión riesgosa, tanto que la propia Lina Pulido compartió uno de los momentos más complicados de su carrera.

Lina Pulido cuenta cómo la extorsionaron

Marcelo Cezán aborda a Lina Pulido mencionando que "lo difícil en tema de seguridad en un país como el nuestro donde si alguien por ahí no le gusta algo o se siente con derecho a exigir algo, lo hace y lo hace de frente, como fue tu situación".



Ante ello, Lina contó cómo durante la investigación y elaboración de una crónica sobre el fleteo fue víctima de extorsión por parte de un recluso de la Cárcel La Picota.



(Además: Amabilidad excesiva: ¿cuáles son las desventajas y cómo empezar a poner límites?).

"Se me concedió una entrevista desde la cárcel La Picota. Yo estaba con el corazón a mil al caminar (...) la cárcel tiene un pasillo y tiene unos salones donde hay reclusos de manera libre compartiendo, ese fue un desfile horroroso para llegar hasta el punto donde yo tenía que entrevistar a una persona que me narró cosas que no habíamos escuchado antes sobre las verdades del fleteo: ¿quién entrega la información?, ¿cómo es que una persona que toma todas las medidas de seguridad va a un banco y no logra llegar a su casa con vida y sin el dinero?; por supuesto, entonces queríamos entender".



(De interés: Alina Lozano y Jim Velásquez, entre lágrimas, revelaron que no vivirán juntos).

Justo en ese momento conoció a quien se convertiría en su pesadilla. "Llegamos hasta la cárcel y nos encontramos con un personaje que me mostró su lado humano. Ahí es donde uno tiene unos conflictos de '¿cómo debo tratar a este entrevistado que ha causado tanto daño a personas?', '¿cómo ser objetiva?' '¿cómo no pasar la raya?' (...) él empezó a conectar conmigo y a entregarme información valiosísima y luego terminó la entrevista y me dice: 'mona, es que no tengo desodorante hace tanto y un sobrecito vale 5.000 acá y no tengo plata' (...)".



(Más: Dura y dolorosa terapia de Yeferson Cossio aprendiendo a caminar de nuevo tras cirugía).

Facebook Twitter Linkedin

La presentadora contó cómo fue víctima de extorsión. Foto: Instagram: Lina Pulido

Comentó que en el momento le dijo al recluso que no podía darle lo que él pedía, pero dejó pago un producto y pidió que se lo entregara otra persona.



"Pero por alguna razón se enteró que fui yo y luego consiguió mi número y me empezó a pedir dinero. Ahí me llama y me dice: 'Mona, ahí abajo en en primer piso de su casa hay un amigo mío, para que me entregue 50 mil, chao, mona, me tengo que ir'".



(Lea también: Perrito conmueve en redes: fue baleado en un intento de robo y se recuperó en 54 días).



En ese momento, Lina comenzó a sentir miedo, entregó el dinero y aseguró que "después eso pasó como unas seis veces".

La periodista explicó que por ese tiempo tenía bastante contacto con la Policía, por lo que se acercó a un comandante a pedirle ayuda, "mi comandante es que he estado entregando de 50 en 50 con un susto el berraco, dígame qué me está pasando", ahí, el uniformado le explicó que estaba siendo extorsionada desde la cárcel, por lo que le preguntó cuál había sido el primer acercamiento y ella de inmediato lo asoció con el desodorante.

Lina aseguró que luego de aquel suceso tenía tanto miedo que tuvo que irse del país por un tiempo y cuando regresó lo hizo para ser 'irrasteable'.

Más noticias

ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO