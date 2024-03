Limpiavidrios a bordo de un carro de lujo se vuelve viral: ‘Dios, cámbiame la vida’

conoce por primera vez un automóvil de lujo de la marca Porsche, el cual iba pasando por el sector en el que él estaba trabajando y no dudó en acercarse al conductor para expresarle que le gustaba su carro. En las redes sociales se viralizó un video en el que un trabajador informal, el cual iba pasando por el sector en el que él estaba trabajando y no dudó en acercarse al conductor para expresarle que le gustaba su carro.

En el metraje de TikTok, publicado por @morcimotorsport, se observa que un hombre cuyo oficio es ser limpiavidrios observa detenidamente el auto y le dice al chófer: “Firma, qué coche, mi papá”, mientras continuaba contemplando la carrocería.

Después, el trabajador informal le dice al conductor con una sonrisa en su rostro: “¿Sabe qué padre? Yo siempre quise conocer un Porsche así como este pa”, tras estas palabras y la fascinación del hombre, el propietario del carro lo invitó a subirse.

El limpiavidrios le preguntó al chófer: “¿Me va a dar una vuelta, en serio?”, a lo que el conductor le respondió con una pequeña risa que sí lo estaba invitando a que se montara en su coche para que lo conociera y el trabajador informal le respondió “Dios lo bendiga” y procedió a montarse.

Cuando se sentó en el asiento del copiloto, el limpia cristales no dejaba de ver todo el interior del automóvil, puesto que su rostro delataba que se encontraba feliz al dibujar una gran sonrisa y dijo: “Uff, qué estilo, aire acondicionado, toda la juguetería”.

Luego, el conductor le preguntó al hombre a su lado si quería dar un paseo por el corredor vial de Las Palmas, Medellín y este le contestó: “Sin letras, pa, directo a las palmas” y en el trayecto, el pasajero se reencontró con uno de sus amigos y lo llamó para saludarlo.

“Ey Gavilán, la buena, manito Dios lo bendiga”, dijo el limpiavidrios desde el interior del Porsche. Después, su compañero se acercó al carro y le dijo: “Ah vea embarcado, nosotros aquí melos pa”. Tras el encuentro el chófer continuó su recorrido.

El trabajador informal disfrutó del recorrido y de la velocidad que el auto puede alcanzar, por lo que le preguntó: “¿A cuántas millas por hora corre el carro?”, y el dueño del automóvil le respondió: “Parce, este yo creo que llega por ahí a 250 kilómetros, en millas serían como 160”.

Al finalizar, el limpiavidrios reflexionó y expresó: “Cámbiame la vida para comprarme uno de estos” y salió del coche. Los internautas no dudaron en resaltar la acción del propietario del carro, puesto que no todos los conductores harían algo así por la inseguridad del país.

“Solo una persona que viene de abajo puede hacer un acto así y no lo discuto con nadie”, “Donde no llame a Gavilán nadie en la calle le creería”, “Qué fácil es cumplir sueños cuando no hay egoísmo ni egocentrismo” y “Ahí es donde se ve la grandeza de las personas, probablemente por eso tiene lo que tiene”, son algunas de las opiniones más destacadas.

